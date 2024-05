In Venezia i nuovi contenitori per l’organico

Si ricorda che l’accesso ai nuovi contenitori potrà avvenire inizialmente senza la tessera magnetica personalizzate che, invece, sarà poi distribuita a tutti gli abitanti della Venezia per favorire i corretti conferimenti in regime di tariffazione puntuale (“paghi per ciò che produci”)

Aamps/RetiAmbiente conferma di avere realizzato martedì 21 maggio la collocazione di 8 contenitori aggiuntivi in Venezia a supporto della raccolta dei rifiuti per il conferimento della frazione organico.

A partire dalla giornata odierna gli abitanti del quartiere dovranno conferire anche l’organico, al pari del vetro, ai nuovi cassonetti mentre le altre frazioni si dovranno continuare ad esporre dopo le ore 24.00 ed entro le 8.30 del giorno di raccolta secondo quanto indicato nell’ordinario calendario di zona (il multimateriale il lunedì, l’indifferenziato il martedì, la carta-cartone il giovedì).

Per permettere ai cittadini di adeguarsi al nuovo sistema di conferimento la raccolta della frazione organico avverrà in un primo momento sia con la nuova modalità sia con la raccolta “porta a porta”. Nel frattempo l’azienda provvederà alla progressiva rimozione dei contenitori condominiali marroni mentre i mastelli verranno successivamente ritirati dagli operatori di AAMPS/RetiAmbiente.

Si ricorda che l’accesso ai nuovi contenitori potrà avvenire inizialmente senza la tessera magnetica personalizzate che, invece, sarà poi distribuita a tutti gli abitanti della Venezia per favorire i corretti conferimenti in regime di tariffazione puntuale (“paghi per ciò che produci”).

Condividi:

Riproduzione riservata ©