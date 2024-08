In via Curtatone e Montanara i lavori Asa proseguono senza sosta

Proseguono senza sosta gli interventi di Asa sulla fognatura in via Curtatone e Montanara. I lavori saranno realizzati in tre fasi e per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere sarà necessario istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Curtatone e Montanara dal 19 al 22 agosto, dal 26 al 28 agosto e dal 9 al 13 settembre

