In via Grande l’iniziativa “129 piazze per il sì”
La Camera Penale di Livorno partecipa all’iniziativa “129 piazze per il sì” al referendum sulla separazione delle carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri. “Per questo – si legge in un comunicato stampa – saremo presenti nelle vie e nelle piazze per incontrare i cittadini e dialogare con loro; per informare correttamente, guardando ai contenuti e al merito, per far comprendere che questa riforma non è né di destra né di sinistra ma semplicemente una buona riforma, che restituirà al Giudice l’autorevolezza e la credibilità che gli competono e al Pubblico Ministero un’autonomia ancora più marcata nell’ambito del ruolo di accusa ad esso riservato. Saremo in via Grande, angolo via della Madonna, il 20 dicembre dalle 10.00 alle 13.30″.
