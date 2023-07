(1) Allegati (1) Il report

In viale Italia -36% di incidenti, in arrivo la linea tratteggiata per la sosta e un Velo Ok

Nella foto in bianco e nero il punto esatto del viale Italia, lato terra, in cui verrà posizionato il Velo Ok (foto tratta dal report); potete consultare il report allegato presentato nel corso della conferenza stampa cliccando sul bottone celeste sopra al titolo

"Le modifiche alla viabilità in viale Italia proseguono, i risultati parlano da soli: nei primi 6 mesi del 2023 -36% di incidenti". Il presidente Aci: "Sì al semaforo a chiamata per un’interruzione moderata del traffico". A breve la linea tratteggiata fino alla Rotonda ed entro l'anno la colonnina porta autovelox, lato terra, poco prima dell'ingresso dell'ippodromo

di Giulia Bellaveglia

Undici attraversamenti rialzati realizzati sul viale Italia, due divieti di svolta (uno a sinistra da via San Jacopo in Acquaviva e l’altro sempre a sinistra da via Del Mare) e l’introduzione delle corsie ciclabili in via dei Pensieri. Le modifiche già effettuate alla viabilità e quelle ancora da realizzare sono state al centro di una conferenza stampa promossa dal Comune nell’ambito della tematica sicurezza e mobilità. “Un ragionamento complessivo – spiega il sindaco Luca Salvetti – che abbiamo messo in piedi grazie alle criticità emerse da Aci e dai cittadini per rispondere in modo concreto in tema di rischi e sicurezza della città”. Nel primo semestre del 2023 sul viale Italia si sono verificati 30 incidenti, tutti non gravi, contro i 40/50 relativi ai primi semestri dal 2017 al 2022 – escluso il 2020, anno del lockdown – corrispondenti ad una riduzione del 36%. Nel tratto di viale Italia compreso tra via Dei Funaioli e via Meyer la diminuzione si attesta addirittura al 50%. Per quanto riguarda i feriti, nello stesso periodo di riferimento, si passa da 35 persone a 21. In via dei Pensieri invece, dopo l’introduzione delle corsie dedicate ai ciclisti, si è registrata una riduzione degli incidenti del 67% e dei feriti del 55%”. Gli interventi da realizzare prossimamente sono la linea tratteggiata di delimitazione della sosta, la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale nei pressi della Baracchina Bianca e l’installazione di una colonnina porta autovelox, il Velo Ok, lato terra, poco prima dell’ingresso dell’ippodromo. “Il viale Italia – commenta l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello – è la zona dove si verificavano il 5% degli incidenti di tutta la città. Un’emergenza su cui avevamo l’obbligo di intervenire tempestivamente. Lo abbiamo fatto e i risultati parlano da soli. Per quanto riguarda le linee di delimitazione della sosta tengo a ricordare che proteggono chi scende dall’auto parcheggiata, mentre per quanto riguarda il velox va detto che risulterà in funzione solamente quando all’interno verrà posizionato il dispositivo e in presenza di pattuglia per la notifica immediata”. La linea tratteggiata, come a Forte dei Marmi oppure come in via dei Pensieri ma in questo caso dedicata al passaggio delle biciclette, arriverà fino alla Rotonda e verrà realizzata nel giro di poco tempo; per quanto riguarda il Velo Ok invece, verrà installato entro fine anno. Presente alla conferenza stampa anche la progettista ingegnera Elga Pellegrini e il presidente di Aci Livorno Marco Fiorillo: “Il nostro ruolo – afferma – è quello di rivedere eventuali scelte e coordinarle con nuove proposte che funzionino meglio. Ci piacerebbe, ad esempio, che sugli attraversamenti pedonali ci fosse un’uniformità di stile, determinante perché questi siano effettivamente utili. E proponiamo un utilizzo maggiore dei cosiddetti semafori a chiamata che consentono un’interruzione moderata del traffico e quindi una maggiore fluidità”.

