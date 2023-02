In vigore la nuova viabilità in piazza S. Jacopo in Acquaviva

Modificata la segnaletica orizzontale e verticale: dal 15 febbraio non è più consentita la svolta a sinistra da piazza Sant'Jacopo in Acquaviva nel viale Italia. Pattuglia della municipale sul posto

È entrata in vigore mercoledì 15 febbraio la nuova viabilità sul viale Italia. È stata modificata la segnaletica orizzontale e verticale e una pattuglia della municipale è lì a ricordarlo: non è più consentita ai veicoli la manovra di immissione verso sinistra da piazza Sant’Jacopo in Acquaviva nel viale Italia. Si potrà svoltare solo a destra. L’ordinanza, determinata per motivi di sicurezza, prevede appunto l’istituzione della direzione obbligatoria a destra in piazza Sant’Jacopo in Acquaviva (carreggiata lato nord e carreggiata lato sud posta a prolungamento della via omonima) in prossimità dell’intersezione con viale Italia. Da entrambe le uscite della piazza la visibilità sulla sinistra è molto scarsa, specialmente in alcune ore del giorno.

