In vigore la svolta obbligatoria a destra all’intersezione via del Mare/viale Italia

Da via del Mare non sarà più consentito svoltare direttamente a sinistra in viale Italia. L'assessore Cepparello: "La svolta a sinistra costituiva fino ad oggi un fattore di rischio notevole"

È entrata in vigore una modifica della viabilità finalizzata a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione all’intersezione tra via del Mare e viale Italia (all’altezza della Baracchina Rossa). Si tratta della “direzione obbligatoria a destra” per i veicoli provenienti da via del Mare che devono immettersi in viale Italia. Da via del Mare non sarà quindi più consentito svoltare direttamente a sinistra in viale Italia. “Continua il fondamentale lavoro d-i messa in sicurezza del viale Italia – dichiara l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello – La svolta a sinistra da via del Mare, in un punto molto congestionato e frequentato, costituiva fino ad oggi un fattore di rischio notevole e quell’incrocio era infatti molto in alto nelle tavole dell’incidentalità. Con questa iniziativa, tra l’altro, non si creeranno riflessi importanti dal punto di vista dei flussi di traffico, perché chi vuole andare a sud può utilizzare la vicina rotatoria di via dei Pensieri come ‘boa’ per cambiare direzione”.

Condividi: