Inaugurata a Palazzo Granducale la mostra sui cento anni di storia della Provincia

A tagliare il nastro, davanti ad un folto pubblico, è stata la vice presidente della Provincia Eleonora Agostinelli, intervenuta in rappresentanza della presidente Sandra Scarpellini, impossibilitata a partecipare, con il sindaco di Livorno Luca Salvetti

È stata inaugurata a Palazzo Granducale, la mostra “1925-2025 Provincia di Livorno Cento anni di storia”, con la quale l’Amministrazione celebra il proprio centenario. A tagliare il nastro, davanti ad un folto pubblico, è stata la vice presidente della Provincia Eleonora Agostinelli, intervenuta in rappresentanza della presidente Sandra Scarpellini, impossibilitata a partecipare, con il sindaco di Livorno Luca Salvetti.

“Il 15 novembre 1925 – ha detto Agostinelli – lo Stato, tramite regio decreto, restituiva alla Provincia l’attuale conformazione territoriale. Una ricorrenza importante per l’Ente, che la presidente Scarpellini, in primis, ha voluto ricordare attraverso questa mostra e un convegno che è stato posticipato agli inizi del prossimo anno”.

L’evento è stato realizzato grazie al contributo dell’Unione delle Province Italiane e dell’Unione delle Province Toscane e con il patrocinio della Regione Toscana.

“Desidero ringraziare i dipendenti del Servizio Affari Generali della Provincia – ha aggiunto la vice presidente – che hanno lavorato alla organizzazione e realizzazione della mostra e del convegno, ed in particolare: Silvia Motroni (ufficio stampa), Sabrina Orsolini e Elena Amadori (segreteria presidenza) e Furio Raugi (ufficio relazioni con il pubblico). Un sentito ringraziamento anche al responsabile del servizio Edilizia e Impianti, Vincenzo Aletto, per i lavori di adeguamento della sala”.

“Come ha sottolineato di recente anche il presidente Sergio Mattarella – ha evidenziato Agostinelli – la Costituzione riconosce le Province come elemento costitutivo della Repubblica, unitamente ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni. Per questo è quanto mai urgente un intervento organico che le faccia uscire dal limbo amministrativo che si è creato dopo la riforma Delrio. Una legge che doveva servire a traghettare le Province verso la successiva riforma della Costituzione, ma che tuttavia ha lasciato questi enti in una situazione ibrida e senza un vero ruolo”.

La vice presidente ha, quindi, concluso la cerimonia, evidenziando la volontà dell’Ente di essere parte attiva del dibattito politico ed istituzionale in atto sul futuro delle Province: “Con questa mostra e, soprattutto, con il successivo convegno, vorremmo portare un contributo di idee e riflessioni sulla necessità di un riassetto istituzionale che restituisca a questi enti un reale ruolo unificatore dei territori”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©