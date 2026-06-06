Inaugurata la nuova piazza Garibaldi

Foto aeree (Phrones)

inaugurato il primo intervento di floor painting, progetto promosso dal Comune insieme all'associazione MuraLi e firmato dallo street artist di fama internazionale Tellas. L'opera interessa la strada a ferro di cavallo che circonda la piazza, pedonalizzata e trasformata in una grande tela urbana

Piazza Garibaldi aggiunge un nuovo tassello al proprio percorso di riqualificazione. È stato inaugurato infatti il primo intervento di floor painting mai realizzato a Livorno, un progetto promosso dal Comune insieme all’associazione MuraLi e firmato dallo street artist di fama internazionale Tellas. L’opera interessa la strada a ferro di cavallo che circonda la piazza, pedonalizzata e trasformata in una grande tela urbana. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dello spazio pubblico, valorizzando l’identità del quartiere attraverso l’arte e favorendo una nuova modalità di vivere la piazza. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luca Salvetti, che ha ripercorso il lungo lavoro svolto sull’area negli ultimi anni: “Oggi rendiamo più bello questo luogo. Una sfida che abbiamo accettato, che ogni tanto regala gioie e ogni tanto preoccupazione, ma per una giornata come quella di oggi, il gioco vale la candela”. A spiegare il significato artistico dell’opera è stata Ilaria Tamalio dell’associazione MuraLi: “Un primo intervento di floor painting a Livorno, un modo per vivere lo spazio urbano in modo diverso, più sereno. Un intervento gentile che racconta la botanica, la natura dei popoli e come questa ci accomuni. Ogni riquadro racconta una pianta tipica di una popolazione del mondo”. Un tema che richiama direttamente la storia della “Livorno delle Nazioni”, città da sempre aperta all’incontro tra culture diverse, elemento che ha ispirato l’intero progetto. Al centro dell’iniziativa c’è il lavoro di Tellas, artista sardo conosciuto a livello internazionale per una ricerca fortemente legata alla natura e al paesaggio. Per lui il rapporto con il quartiere e con i residenti è stato parte integrante del processo creativo: “L’idea era creare un contatto tra il nostro lavoro e le persone che abitano qui, e durante il lavoro tutto questo è venuto fuori. L’arte pubblica deve interagire il più possibile con i luoghi e raccontarli”.

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