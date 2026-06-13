Inaugurata la nuova piazzetta davanti all’Acquario

L’area antistante l’Acquario è stata oggetto di un articolato intervento di riqualificazione urbana che ha restituito alla cittadinanza una nuova piazzetta, una viabilità riorganizzata e spazi pubblici più sicuri, accessibili e qualificati sotto il profilo urbano e paesaggistico

È stata inaugurata questa mattina la nuova piazzetta sul viale Italia, di fronte all’ingresso dell’Acquario di Livorno e di uno storico stabilimento balneare. A tagliare il nastro è stato il sindaco Luca Salvetti, affiancato dalla Giunta comunale, dai tecnici dell’Ufficio Progettazione e Qualificazione degli Spazi Pubblici del Comune di Livorno, dalla ditta Ceragioli Costruzioni Srl e dall’ingegner Giorgio Niccolai, direttore dei lavori, l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli, l’assessora Giovanna Cepparello e il dirigente dell’ufficio lavori pubblici ingegner Daniele Agostini.

L’area antistante l’Acquario è stata interessata da un articolato intervento di riqualificazione urbana che ha restituito alla città una nuova piazzetta, una viabilità riorganizzata e spazi pubblici più sicuri, accessibili e qualificati dal punto di vista urbano e paesaggistico.

L’opera si è inserita nel più ampio programma di riqualificazione del lungomare nel tratto compreso tra la Bellana e la Terrazza Mascagni, avviato con la pedonalizzazione del controviale e la sua completa ripavimentazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità dello spazio pubblico lungo uno dei principali assi identitari della città.

Inquadramento e finalità dell’intervento – L’area davanti all’Acquario, storicamente caratterizzata dalla presenza delle cosiddette “baracchine” e da una viabilità prevalentemente carrabile, presentava criticità legate allo stato di conservazione delle strutture, alla frammentazione degli spazi, alla limitata fruibilità pedonale e agli effetti delle condizioni marine e meteorologiche.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di ricomporre l’assetto urbano della piazzetta, migliorandone sicurezza e decoro e restituendo continuità spaziale e funzionale al fronte mare, in coerenza con il disegno complessivo di riqualificazione del viale Italia.

Gli interventi realizzati – Nella piazzetta prospiciente il parcheggio dell’Acquario sono state demolite le precedenti strutture, completamente ridisegnata la viabilità di accesso e realizzati nuovi spazi di aggregazione e permanenza. La riorganizzazione della circolazione ha previsto anche la realizzazione di una nuova area dedicata all’inversione di marcia, migliorando l’accessibilità al parcheggio e all’Acquario. L’intera area è stata trasformata in un nuovo polmone verde urbano grazie a un intervento complessivo di rigenerazione.

Sicurezza e decoro – Tra le opere realizzate rientra anche il posizionamento di teli scenografici a copertura delle “baracchine” non ancora interessate dalle demolizioni. I teli, concepiti come soluzione temporanea di packaging urbano, svolgono una duplice funzione: garantire maggiore sicurezza limitando l’accesso e la visibilità delle strutture e migliorare il decoro dell’area attraverso immagini ispirate al paesaggio marino e al contesto del lungomare.

Verde e arredo urbano – L’intervento ha previsto la messa a dimora di 39 alberi, oltre a numerosi arbusti e specie mediterranee selezionate per la loro resistenza all’ambiente marino e per il contributo all’ombreggiamento e alla biodiversità. Nel dettaglio sono stati piantati due alberi fiamma, una quercia, dieci tamerici, cinque lecci, quattro alberi della pioggia dorata, sei ginepri, due alberi di Giuda, cinque palme, sei cespugli di phillyrea angustifolia, quaranta piante di rosmarino e venti di lavanda. A queste si aggiungono un albero del Corallo e otto tamerici già collocate in precedenza nell’area dell’Acquario. Sono state inoltre installate 20 panchine, distribuite nella piazzetta e lungo la passerella di accesso all’Acquario.

Durante il periodo estivo verrà posizionata anche una vela ombreggiante, pensata per garantire zone d’ombra nei mesi più caldi senza modificare in maniera permanente l’assetto dello spazio pubblico.

Investimento e prossimi interventi – L’opera, che rappresenta la prima fase del programma di riqualificazione del viale Italia, ha comportato un investimento di 521.116 euro oltre Iva e spese tecniche, per un importo complessivo di 630 mila euro, comprensivo di alcuni interventi funzionali alla Biennale del Mare. L’Amministrazione comunale ha già programmato una seconda fase dei lavori che interesserà la demolizione delle “baracchine” residue e la realizzazione delle nuove strutture nelle piazzette antistanti l’Acquario, il moletto Nazario Sauro e lo Scoglio della Regina.

La fase successiva, inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche, prevede un investimento complessivo superiore ai 2 milioni di euro e porterà alla costruzione di nuove “baracchine” sviluppate su un unico livello e integrate nel nuovo assetto urbano del lungomare cittadino.

Condividi:

Riproduzione riservata ©