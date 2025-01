Inaugurata la nuova sede Cral di Autolinee Toscane

Lusini di At: "Da una parte, questo luogo rappresenta un collegamento forte tra i lavoratori e l’azienda e dall'altra permette agli stessi lavoratori di ritrovarsi e socializzare nel tempo libero"

di Martina Romeo

Inaugurata la mattina di venerdì 24 gennaio la nuova sede del Cral dei lavoratori di Autolinee Toscane in via di Franco 13. “Aspettavamo con trepidazione il taglio del nastro – ha dichiarato Marco Vignale, presidente del Cral – ringraziamo At. La scelta è ricaduta qui poiché erano già locali aziendali, ospitanti una biglietteria, e più nuovi rispetto ai precedenti”. Tra le principali attività ricreative e di aggregazione quelle dell’Airc e la festa di Natale. “Questo luogo – prosegue Simone Lusini, Capo Dipartimento Nord di Autolinee Toscane – rappresenta, da una parte, un collegamento forte tra i lavoratori e l’azienda. Dall’altra permette ai dipendenti stessi di socializzare. Creare un gruppo di persone che fanno gruppo, anche nel tempo libero, è un aspetto per noi molto importante. Senza dimenticare che il Cral offre una sponda di socialità anche all’esterno nei confronti dei cittadini”. Il consigliere Luca Vecce ha tenuto a ricordare l’iniziativa solidale promossa dal Circolo nel 2022 per il popolo ucraino. Al taglio del nastro erano presenti l’Ad Jean-Luc Laugaa, il Direttore Area Manutenzione, Massimiliano Pellegrini, il Direttore delle Relazioni Sindacali, Alessandro Stocchi e i consiglieri Cristian Ghelardi, Giovanni Poltri, Alessandro Bartorelli, Alessandro Mainardi, Simone Lanfranca e Iacopo Gelli,

Condividi:

Riproduzione riservata ©