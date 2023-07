Inaugurata la nuova sede di “Individual Training”. Confcommercio: “La ripresa del settore è in atto”

Nuovo capitolo nel settore fitness a Livorno con l’inaugurazione della nuova sede di “Individual Training”, lo studio al 100% personal training nella città.

Francesco Lepri e Manuele Bardini, rispettivamente di 29 e 27 anni, soci con diverse specializzazioni in Scienze motorie, sono orgogliosi di presentare la nuova struttura della loro “Individual Training”.

Francesco: “Il 2023 ci ha portato un nuovo studio molto più grande, segno dell’interesse di sportivi effettivi o potenziali nel nostro lavoro e del nostro impegno per un’offerta personalizzata sempre più soddisfacente”.

“Non ci siamo spostati molto, restiamo in Grotta della Fate”, precisa Manuele, “ma le nuove dimensioni e la disposizione degli spazi permettono di effettuare tre personal training in contemporanea, in una disponibilità oraria ampliata e in un ambiente più piacevole”.

Cosa si fa in uno studio di PT e qual è il profilo del vostro cliente?

Rispondono i due soci: “Il nostro allenamento è sempre funzionale alle necessità del singolo, centrato sulla mobilità e sulla capacità individuale di movimento, per migliorarne forza, flessibilità, equilibrio e coordinazione. Molti vengono da noi per perdere peso ma i nostri clienti sono tra i più vari: dagli atleti agonistici, al neofita che non ha mai trovato la voglia di andare in palestra per imbarazzo, dal giovanissimo che vuole sviluppare massa muscolare, all’anziano che desidera acquistare una postura corretta o alleviare dolori cronici”.

“L’offerta di servizi personalizzati, unita alla crescente consapevolezza dell’importanza del benessere fisico e della salute, sta portando di nuovo le persone nelle strutture sportive”, afferma il direttore provinciale di Confcommercio Federico Pieragnoli, facendo i migliori auguri ai due giovani imprenditori, capaci di cavalcare con professionalità un fenomeno in espansione, quello del personal training, che si inserisce nella più generale ripresa del settore fitness.

