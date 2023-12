Inaugurata la nuova via Marradi. Dopo le Feste lavori anche in via Ricasoli e via Grande

Il primo tratto, completamente riqualificato, è ora in regola con il transito del trasporto pubblico locale e provvisto di marciapiedi pienamente accessibili anche alle persone con disabilità. Installati paletti e fioriere utili ad impedire la sosta selvaggia ma anche la presenze di biciclette legate

di Giulia Bellaveglia

“Un intervento atteso da molto tempo, che si inserisce in un più ampio contesto di migliorie dedicate al centro città: dopo le feste daremo il via ai cantieri in via Ricasoli e in via Grande, mentre tra fine dicembre e inizio gennaio metteremo a bando i lavori che riguardano le aree mercatali”. Con queste parole il sindaco Luca Salvetti è intervenuto nell’ambito dell’inaugurazione del primo tratto di via Marradi completamente riqualificato. “Una strada principale – prosegue il primo cittadino – che è stata sempre gestita in maniera approssimativa. Per sfruttarla e goderne al meglio servivano interventi strutturali che abbellissero la zona e che consentissero un miglior controllo relativamente al transito degli autobus”.

A spiegare i dettagli tecnici è la responsabile dell’ufficio infrastrutture per il traffico e la mobilità del Comune di Livorno ingegnera Elga Pellegrini. “Per quanto riguarda le corsie preferenziali – afferma – a brevissimo verranno installati i cosiddetti occhi di gatto, una segnaletica utile a differenziarle adeguatamente. Preciso inoltre che abbiamo reso la carreggiata adatta al trasporto pubblico locale con una larghezza di 7 metri, come da normativa vigente. I marciapiedi sono leggermente ristretti, ma all’occhio risultano più grandi in quanto sono state rimosse le grate per l’acqua piovana. Questa verrà infatti raccolta attraverso il sistema di pendenza unica, in regola anche con il transito delle persone con disabilità che potranno ora godere della piena accessibilità dell’area. Paletti e fioriere, oltre ad essere di pregio, sono necessari ad impedire la sosta selvaggia, ma pensati affinché sia impossibile legarci una bicicletta”.

“Un progetto – aggiunge l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello – che nasce per proteggere la corsia degli autobus e per riqualificare un’intera zona rendendola degna di essere la via di una città europea dove tutti, comprese le persone con disabilità, possono passeggiare senza problemi. I commercianti hanno creduto molto in questo percorso, hanno collaborato e dodici di loro si sono perfino proposti di adottare le fioriere. Un segnale che simboleggia un’unione tra le istituzioni e i cittadini. L’ultimo tratto di strada, quello fino all’incrocio con via Calzabigi, verrà completato dopo il 6 gennaio, per non creare ulteriori disagi ai negozianti durante il periodo delle festività”.

Per l’occasione è stato inoltre ideato il brand “I love via Marradi” il cui cartellone, una volta completata la riqualificazione, verrà affisso all’ingresso della via.

