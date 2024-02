Inaugurata la sede livornese dell’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale

La struttura, situata all’interno dell’edificio Dogana D’Acqua in via Del Cedro, 16, sarà dedicata, in particolar modo, ad attività di oceanografia con un focus, almeno in questa prima fase, su ecologia quantitativa e modellistica oceanografica. Il responsabile Simone Libralato: "Questa apertura ha l'obiettivo di ampliare le nostre attività e le collaborazioni scientifiche"

di Giulia Bellaveglia

Anche Livorno avrà, d’ora in poi, la sua sede dell’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (Ogs). La nuova struttura, situata all’interno dell’edificio Dogana D’Acqua in via Del Cedro, 16, sarà dedicata, in particolar modo, ad attività di oceanografia con un focus, almeno in questa prima fase, su ecologia quantitativa e modellistica oceanografica. “La presenza di un istituto così importante in città – commenta l’assessora al porto Barbara Bonciani – rafforza la vocazione scientifica del Centro per l’innovazione e le tecnologie del mare che comprende gli istituti presenti nei complessi di Dogana d’Acqua e Scoglio della Regina, integrandolo con nuove competenze e attivando ulteriori sinergie tra enti, Università di Pisa e territorio. L’intento è quello di valorizzare l’idea di ricerca applicata e innovazione destinata al mare presente nelle nostre zone. Questo ingresso ci permette infatti di implementare questa visione e far sì che Livorno diventi sempre più un polo innovativo di eccellenza sulle tecnologie dell’ambito marino”.

“Uno spazio – aggiunge Nicola Casagli, presidente dell’Ogs – che ci permette di consolidare la presenza nazionale, aggiungendosi alle altre sedi operative distaccate di Venezia, Panarea e Milazzo. In particolare ci consente di essere operativi in maniera più capillare sulla costa tirrenica e sul territorio dell’Italia centro/orientale, aprendo possibili scenari di nuove collaborazioni con università ed enti vari”.

Durante la conferenza stampa è stato anche effettuato un collegamento con la nave da ricerca di proprietà dell’Ogs, la rompighiaccio Laura Bassi, in cui il comandante Franco Sedmak e il capo missione Roberto Romeo hanno portato i loro saluti dall’Antartide. Tra i presenti anche la direttrice generale dell’ente Paola Del Negro e il responsabile della nuova sede Simone Libralato. “Questa apertura – conclude Libralato – ha lo scopo di ampliare le attività e le collaborazioni scientifiche con l’obiettivo, in futuro, di mettere in campo tutte le nostre capacità nell’area oceanografica”.

