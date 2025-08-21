Inaugurata la tribuna dello stadio

Salvetti: "Il colpo d'occhio è veramente eccellente, il manto erboso è bello come mai, nuove balaustre più sicure, seggiolini amaranto, bianchi e gialli, spazi rinnovati nelle tribunette riservate alla stampa e molti interventi richiesti per la sicurezza e la miglior gestione dell’afflusso degli spettatori"

di Michelangelo Sarti

Inaugurata la tribuna dello stadio Armando Picchi oggetto di un importante intervento di risanamento conservativo che ha interessato anche la gradinata “Piermario Morosini”, per un valore di circa 800 mila euro. I lavori che l’Amministrazione Comunale aveva previsto all’interno della struttura e fuori dalla tribuna sono terminati, mentre quelli sull’esterno della gradinata stanno proseguendo. Il 2026 prevede inoltre un altro intervento di manutenzione straordinaria in curva nord e in gradinata est per un valore di 1 milione di euro. I lavori alla tribuna sono stati portati a termine in vista della partita di esordio del campionato di Serie C che si giocherà venerdì 22 agosto alle 21,15. Tra i macro-interventi completati figurano la rimozione dei vecchi parapetti metallici delle tribune e la sostituzione degli stessi con dei nuovi moduli in acciaio zincato a norma di legge per la messa in sicurezza, il recupero corticale del calcestruzzo mediante spicconature e ripristini sia dei telai strutturali che dei gradoni compreso il trattamento delle armature a vista e la posa in opera dell’impermeabilizzazione dei gradoni.

Contestualmente si è proceduto con la rimozione dei vecchi seggiolini, il ripristino dei fori esistenti sulle gradinate e l’esecuzione di tutti i nuovi fori per consentire la posa di nuovi seggiolini in pvc. Inoltre sono stati demoliti e ricostruiti tutti gli intonaci ed effettuate tutte le tinteggiature interne ed esterne al settore compreso nei bagni a servizio dei tifosi, con l’obiettivo di ridare freschezza e decoro a tutto l’impianto. In ultimo l’intervento ha previsto un restyling della tribuna d’onore che ha coinvolto sia le tinteggiature murarie che la pavimentazione.

L’attività di cantiere, tuttavia, non si esaurisce qui. Terminato l’evento sportivo in programma per venerdì, l’impresa proseguirà con ulteriori lavori programmati eseguibili tra un evento sportivo e l’altro. Saranno infatti completate le tinteggiature dell’intradosso della copertura, sia del perlinato in legno che nelle travi in calcestruzzo, oltre alle varie rifiniture del caso. Gli operai interverranno anche sulle balaustre, apportando modifiche migliorative, mentre negli spogliatoi verranno effettuate le lavorazioni di manutenzione ordinaria di recupero di calcestruzzo, intonaco e tinteggiatura per migliorare gli ambienti a servizio di atleti e staff tecnico. “L’appuntamento di venerdì – ha dichiarato il sindaco – sarà un evento di grande prestigio con la diretta di Sky con 12 telecamere, la cerimonia iniziale con il Presidente della Serie C Matteo Marani, Cristiano Lucarelli che porterà al centro del campo il pallone per il calcio d’inizio e l’esordio della sperimentazione del VAR a richiesta. Insomma, una serata da non perdere e che richiede la presenza del pubblico delle grandi occasioni anche per mostrare a tutti la grande passione che Livorno sa smuovere intorno ai colori amaranto. Per l’occasione i lavori che l’Amministrazione Comunale aveva previsto all’interno della struttura e fuori dalla tribuna sono terminati, mentre quelli sull’esterno della gradinata stanno proseguendo.

Il colpo d’occhio è veramente eccellente, il manto erboso è bello come mai, nuove balaustre più sicure, seggiolini amaranto, bianchi e gialli, spazi rinnovati nelle tribunette riservate alla stampa e molti interventi richiesti per la sicurezza e la miglior gestione dell’afflusso degli spettatori. Insomma, l’Armando Picchi pronto per mostrarsi insieme alla squadra e ai suoi sostenitori al pubblico italiano. E’ un onore che la Lega abbia scelto Livorno per aprire ufficialmente tutti i campionati italiani dato che Us Livorno 1915 – Ternana è la prima partita in assoluto, seguita da 12 telecamere di Sky in diretta. Sarà una vera e propria vetrina che metterà in evidenza anche i lavori effettuati.

In più ci sono 700 mila euro di lavori che sono stati gestiti su richiesta della Commissione Pubblico Spettacolo, quindi con Prefettura e Questura che ha indicato cosa era necessario fare per mantenere la capienza a quattordicimila spettatori e questo è stato fatto. Mi interessa fare un chiarimento: ci sono due strade per quanto riguarda l’impiantistica e gli stadi italiani. Una strada prevede il completo rifacimento degli stadi che sono tutti vecchi. Il completo rifacimento si può fare se si trovano degli investitori privati, come è successo a Bergamo, Udine, Empoli e in tante altre parti, che decidono di investire. Entrano in possesso dello stadio e dopodiché lo rifanno nuovo e fanno il loro business. Se non c’è questo, bisogna che le Amministrazioni locali, con le risorse che hanno a loro disposizione, facciano un programma graduale di intervento e di rimessa in funzione e a decoro delle strutture. Noi seguiamo questa seconda strada. Abbiamo investito quasi cinque milioni di euro tra quello che è stato fatto, che facciamo e presentiamo oggi e che verrà fatto in curva nord nel prossimo anno. Detto questo con chiarezza, sono particolarmente soddisfatto di poter presentare lo stadio all’Italia, che guarderà questa partita nella migliore condizione possibile. Naturalmente poi spero che questo avvenga anche per la squadra e magari si vinca anche! Ringrazio tutti per il grande lavoro fatto”. “Da parte nostra, – ha aggiunto l’assessore Federico Mirabelli – degli uffici dei Lavori pubblici, dell’Ingegneria Strutturale, dell’Edilizia sportiva che ringrazio, c’è la soddisfazione di vedere realizzato ciò che abbiamo programmato per il 2025, quindi l’intervento sulla tribuna che è in via di definizione nelle parti più puntuali e precise, e poi l’intervento anche sulla gradinata. Ringrazio anche le ditte che lavorano in questi cantieri, per quanto riguarda la tribuna, la Edil Spiderwork di Genova, e la ditta Bruschini per quanto riguarda la gradinata. Nel 2026 prevediamo nella nostra programmazione ulteriori importanti interventi di manutenzione per quanto riguarda lo stadio Picchi”.

