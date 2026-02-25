Inaugurata piazza Sant’Andrea

Grazie alla collaborazione di Asa durante la prima parte dei lavori è stato possibile realizzare il potenziamento della rete idrica. Salvetti: "I posti auto? A poche decine di metri da qui si trova il parcheggio Del Corona e stiamo inoltre valutando di destinare ai residenti una parte del controviale Carducci"

“Da via Ricasoli alla Bellana, dalle aree mercatali a via Grande, solo per ricordare i più importanti, sono ormai tanti gli interventi di riqualificazione messi in campo dal 2019. Questo luogo aveva bisogno di un restyling. I posti auto? A Livorno ci sono circa 150mila mezzi a motore e compito di una amministrazione è quello di dare delle risposte: in questo senso dico ai residenti che a poche decine di metri da qui si trova il parcheggio Del Corona e che stiamo inoltre valutando di destinare ai residenti una parte del controviale Carducci”. Lo ha detto il sindaco Salvetti inaugurando mercoledì 25 febbraio la nuova piazza tra il Cisternone e la Chiesa di S. Andrea. Avviato nel maggio 2025, l’intervento è stato ammesso al contributo ministeriale nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi ai cambiamenti climatici in ambito urbano”. Per questo motivo sono stati adottati specifici accorgimenti (rete di caditoie e pozzetti, vasca di compensazione sotterranea, ecc.) riguardanti lo smaltimento delle acque meteoriche e il loro recupero e riutilizzo per l’irrigazione delle nuove specie arboree inserite nella piazza (lecci, peri, aceri, ulivi ed esemplari di lagestromia). La nuova pavimentazione, che ha sostituito l’asfalto, è stata realizzata con materiali e colori in grado di riflettere maggiormente la radiazione solare, mentre in corrispondenza delle nuove alberature sono state utilizzate betonelle inerbanti interamente drenanti, così da attenuare l’isola di calore nei mesi estivi. Grazie alla collaborazione di Asa, durante la prima parte dei lavori è stato possibile realizzare il potenziamento della rete idrica, oltre alla sostituzione di porzioni della rete gas. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il l’assessore alle opere pubbliche Federico Mirabelli, l’assessora alla cura della città e alla mobilità sostenibile Giovanna Cepparello, tecnici e progettisti tra cui l’ing. Daniele Agostini e l’ing. Roberto Pandolfi (direttore generale del Consorzio Toscana Costa) e don Edoardo Medori.

Condividi:

Riproduzione riservata ©