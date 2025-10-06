Inaugurata una panchina viola nel parco di via Goito

E' stata voluta dall'associazione Amal per sensibilizzare sul tema dell’Alzheimer: "Perché viola? E' un colore che racconta la dignità, la fragilità, la speranza. E sedersi lì non è solo riposare. È dire: “Non ti ho dimenticato”. È un momento di ascolto. Di rispetto"

Alla presenza della vice sindaca Libera Camici è stata inaugurata da Amal (Associazione Malati Alzheimer Livorno) con la collaborazione di ArtLab una panchina viola nel parco pubblico di via Goito per sensibilizzare sul tema dell’Alzheimer. “…e forse alla fine, la memoria si trasformerà in una grande sala con gli orologi fermi sulle distinte ore in cui siamo stati felici”. Questa è la frase di Juan Varo apposta sulla targa ed è da questa frase che è nato tutto. Spiega l’associazione: “Ci siamo fermati. Su una panchina. Abbiamo pensato alla memoria quella che resta, quella che sfuma, quella che si aggrappa ai dettagli più piccoli: un odore, una voce, una carezza. E abbiamo voluto dare forma a tutto ciò. Perché viola? E’ un colore che racconta la dignità, la fragilità, la speranza. Un gradiente che sfuma, come fanno i ricordi con il tempo. Sedersi lì non è solo riposare. È un atto di ascolto. Di rispetto. È dire, anche senza parole: “Non ti ho dimenticato”. La panchina viola è ora un piccolo luogo di memoria collettiva. Un invito a fermarsi, riflettere, e forse — anche solo per un attimo — ricordare insieme”. La cura e la manutenzione spetteranno all’associazione attraverso un patto di collaborazione con il Comune.

Condividi:

Riproduzione riservata ©