Inaugurate quattro nuove “piazzette” in via Grande dedicate ai livornesi illustri

Salvetti: "Siamo all’85% dei lavori completati e i commercianti mi dicono che stiamo facendo un gran lavoro. Ho contato personalmente le attività presenti lungo tutta via Grande: sono 134 e di queste solo 6 risultano chiuse. La riqualificazione della pavimentazione era un intervento essenziale che ha avuto effetti positivi sul commercio"

Dopo la prima inaugurata lo scorso luglio, stamattina sono state inaugurate le altre quattro “piazzette” dedicate ai personaggi illustri livornesi per un totale di 30 nomi. “Siamo all’85% dei lavori completati e i commercianti mi dicono che stiamo facendo un gran lavoro” ha detto il sindaco Salvetti che ha poi sottolineato come l’intervento abbia avuto effetti positivi sul tessuto commerciale della zona: “Ho contato personalmente le attività presenti lungo tutta via Grande: sono 134 e di queste solo 6 chiuse. La riqualificazione della pavimentazione era un intervento essenziale e irrinunciabile che ha avuto effetti positivi sul commercio. Recuperare la vecchia palladiana avrebbe avuto costi esorbitanti”. Per l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Mirabelli le piazzette “non sono più solo punti di raccordo e di passaggio da un portico all’altro ma veri e propri gioielli rappresentativi della storia della città. I lavori dovrebbero concludersi a giugno 2026”. Per l’architetto Luca Barontini, progettisti dei lavori insieme alla collega Valentina Pieri, da oggi “Livorno ha la sua Walk of fame” e via Grande “lo dico da addetto ai lavori e da livornese è diventata Grandissima”. Non è stato escluso che nel tempo all’interno delle piazzette possano essere aggiunti altri nomi.

Le 5 piazzette

Intersezione Via Monte Grappa – I grandi livornesi

Carlo Azeglio Ciampi; Francesco Domenico Guerrazzi, Enrico Bartelloni, Emanuele Modigliani, Furio Diaz, Laura Diaz;

Intersezione Via Vittorio Veneto – Gli artisti

Amedeo Modigliani, Pietro Mascagni, Giorgio Caproni, Giovanni Fattori, Galliano Masini, Piero Ciampi;

Intersezione Via Piave – Gli antifascisti

Osmana Benetti e Garibaldo Benifei, i fratelli Gigli, Primetta Cipolli, Ilio Barontini, Lanciotto Gherardi, Bruno Bernini;

Intersezione dell’Angiolo – I grandi sportivi

Gli Scarronzoni, Nedo Nadi, Federico Caprilli, Armando Picchi, Mario Magnozzi, Franco Nenci;

Intersezione Via Santa Fortunata – Le grandi livornesi (inaugurata a luglio)

Anna Franchi, Frida Misul, Angelica Palli, Carolina Internari, Erminia Cremoni, Edda Fagni.

