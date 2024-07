Inaugurati i 16 stalli a disco orario “Compra e vai”

I parcheggi rossi in via Cambini e in via Magenta, il cartello Compra & Vai in via Roma e via Cambini

La sosta è consentita per un massimo di 30 minuti dalle ore 9.00 alle ore 20.00, previa esposizione del disco orario. Gli stalli si trovano in via Magenta; via Calzabigi; via Leonardo Cambini; via Roma

Dai primi giorni di luglio è possibile fare acquisti veloci in centro città parcheggiando la propria auto per mezz’ora. “Compra e vai” è la denominazione di 16 stalli a disco orario che presentano un fondo colorato con vernice spartitraffico per segnaletica stradale, per soste veloci. La vernice rossa li rende maggiormente riconoscibili.

Gli spazi di sosta sono stati realizzati nelle seguenti vie:

5 in via Magenta;

2 in via Calzabigi;

5 in via Leonardo Cambini;

4 in via Roma.

L’intervento è stato effettuato nell’ambito del primo contratto attuativo dell’accordo quadro di lavori di nuova segnaletica stradale in corso.

Nel dettaglio gli spazi di sosta:

5 spazi di sosta a disco orario in via Magenta nel tratto compreso tra i civici 76 – 82;

2 spazi di sosta a disco orario in via Calzabigi in prossimità del civico 3;

3 spazi di sosta a disco orario in via Leonardo Cambini nel tratto compreso

tra i civici 22 – 28, a integrazione degli spazi preesistenti nel tratto compreso tra i civici 28 – 32 di cui all’Ordinanza n. 9557/2023, con relativa totale abrogazione dello stallo destinato ad operazioni di carico e scarico cose ivi presente;

1 spazio di sosta a disco orario in via Roma, rispettivamente in adiacenza

al civico 1/A e di fronte al civico 7/C, a integrazione degli spazi preesistenti in prossimità dei medesimi civici di cui all’Ordinanza n. 9557/2023.

La sosta è consentita per un massimo di 30 minuti dalle ore 9.00 alle ore 20.00, previa esposizione del disco orario. “L’Amministrazione stessa e chi opera e lavora nelle strade di via Magenta, via Cambini e via Roma, ha cercato risposte e soluzioni per la fruibilità del commercio in queste aree” ha dichiarato il sindaco durante la presentazione degli stalli a stampa e commercianti. “Quindi, insieme a chi rappresenta il mondo del commercio in queste strade, si è cercata una soluzione agli acquisti veloci dando così la possibilità ai cittadini di fermarsi una mezz’ora in centro, trovando posto e non dovendo pagare la sosta. Si è data così la possibilità di usufruire di una sosta rapida, ma contemporaneamente regolare, per fare acquisti. L’aspetto cromatico funziona, infatti il colore rosso permette di individuare facilmente i posti. Questo è solo uno degli interventi che abbiamo fatto, ce ne saranno altri. L’Amministrazione sta infatti lavorando ad altre soluzioni che possano rivitalizzare via Magenta e le altre strade del centro. Questa è una strada che può essere qualificata e migliorata, adatta a tante iniziative”.

