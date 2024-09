Inaugurato dal sindaco il primo tratto della nuova pavimentazione di via Grande

Conclusa la nuova pavimentazione da via Cogorano angolo via Fiume, fino all'angolo di via Grande dove si trova la libreria Giunti. I lavori proseguono sotto i portici, direzione porto, fino all'altezza di via Vittorio Veneto. La conclusione di questo blocco è prevista a fine ottobre. Salvetti: "Ringrazio le imprese che si sono calate con il giusto spirito capendo che si trovano in un contesto cittadino con tanti negozi e attività, e i commercianti stessi per la collaborazione"

“Oggi inauguriamo il primo tratto, una sorta di doppia L, da via Cogorano davanti alla Farmacia Comunale 8 fino all’incrocio con via Grande, i cui lavori hanno richiesto circa 2 mesi ma solo perché è stato necessario prendere, diciamo così, le “misure”. I lavori ora hanno svoltato in via Grande verso il porto e stanno procedendo molto più velocemente. Detto questo mi preme sottolineare il rapporto con i commercianti. Ringrazio per questo la ATI (l’associazione di imprese coinvolte nei lavori, ndr) che si è calata con il giusto spirito capendo che si trovano in un contesto cittadino con tanti negozi e attività”. Il sindaco Luca Salvetti ha aperto così stamattina la passeggiata con la stampa per fare il punto sui lavori in via Grande. Accompagnato dall’assessore Federico Mirabelli, da Roberto Pandolfi e da Marco Battini, entrambi appartenenti agli uffici comunali di Coordinamento Pnrr, da Panfilo Cionci direttore lavori dello studio Ipo studio, Luca Barontini e Valentina Pieri, progettista dello studio Eutropia e da Stefano Frangerini titolare della omonima impresa capofila della ATI che sta portando avanti i lavori, Salvetti ha spiegato che grazie alla collaborazione fra imprese e commercianti è stata conclusa la nuova pavimentazione fino all’angolo dove si trova la libreria Giunti. L’intervento, come detto, prosegue sotto i portici fino all’altezza di via Vittorio Veneto. Si prevede a fine ottobre il completamento di questo blocco. I lavori di riqualificazione di via Grande sono stati preceduti dalla riqualificazione di piazza Colonnella eseguita dall’impresa Edinfra che ha aperto il cantiere il 18 marzo scorso terminando l’intervento il 21 giugno. Successivamente, il 24 giugno, l’impresa Frangerini ha cominciato la demolizione della pavimentazione esistente davanti alla farmacia comunale numero 8. I lavori sono stati soggetti a continui spostamenti delle recinzioni per consentire l’accesso ai vari esercizi commerciali e condomini presenti sul percorso, in modo da permettere sia il passaggio pedonale, sia la continuità dei lavori. “E’ un lavoro storico e al tempo stesso importante che richiederà del tempo. Lo porteremo a casa” ha concluso il primo cittadino.

