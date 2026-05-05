Inaugurato il bar caffetteria ai Granai di Villa Mimbelli

Il nuovo punto ristoro, a cui si accede dal parco di Villa Mimbelli, è collocato al piano terra dei Granai, che ospitano anche la biglietteria e il bookshop

Inaugurato nei giorni scorsi, si legge in un comunicato stampa, alla presenza dell’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli, il Ristoro I Granai, il nuovo bar caffetteria ospitato negli spazi dei Granai di Villa Mimbelli. Il nuovo punto ristoro, a cui si accede dal parco di Villa Mimbelli, è collocato al piano terra dei Granai, che ospitano anche la biglietteria e il bookshop degli spazi espositivi museali (in particolare il Museo Fattori posto nell’adiacente Villa), nonché, al piano superiore, l’esposizione del “Museo Mediceo” e ambienti per mostre temporanee. Il contratto stipulato dalla società Aprile, vincitrice del bando comunale, avrà la durata di nove anni. L’attività principale legata alla somministrazione di bevande e alimenti sarà affiancata dall’organizzazione di eventi culturali come la presentazione di libri. Chiuso il lunedì, il locale rispetterà gli orari di apertura del parco, salvo aperture serali in occasione di eventi particolari. La società Aprile sarà anche il prossimo gestore del bar al Polo museale dei Bottini dell’Olio.

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