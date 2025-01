Inaugurato il murale Ilaria, vita, colore, pallacanestro ad Antignano

Promosso dall'Associazione Tifosi Libertas, società Libertas Libertas 1947, tifoseria e società Pielle Livorno e dal consigliere comunale e amico di famiglia Andrea Morini e realizzato dall'artista Salvatore “Salvo” Ligama, il murale ha attivato una gara di solidarietà che oltre a consentire la realizzazione di questa opera sosterrà un'iniziativa di sensibilizzazione verso i più giovani sul tema degli incidenti stradali

Inaugurato sabato 11 gennaio al parco Lenci ad Antignano, alla presenza del sindaco Salvetti, sarà inaugurato il murale “Ilaria, vita, colore, pallacanestro” in memoria di Ilaria Carella, scomparsa dieci anni fa all’età di 18 anni in seguito ad un incidente stradale. La giovane era una giocatrice di basket e nel murale dell’artista Salvatore “Salvo” Ligama è rappresentata mentre gioca a pallacanestro. All’inaugurazione erano presenti Luigi Vernizzi, responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale Livorno e Riccardo Clementi External Relation – Enel Group. Attraverso il crowfunding, promosso nel mese di ottobre, in poche settimane sono state raccolti contributi, che oltre a consentire la realizzazione di questa opera, sosterranno un’iniziativa di sensibilizzazione verso la cittadinanza, e specialmente nei confronti dei più giovani, sul tema degli incidenti stradali, che sarà presentata a breve. Il progetto ha attivato una gara di solidarietà capace di unire idealmente le tifoserie delle due squadre del basket livornese, il mondo del volontariato diffuso e ad altri soggetti: da Reset Livorno, al Dopolavoro ferroviario livornese, alle associazioni ciclistiche, al Circolo ex Cinema Aurora, oltre a Il Barroccino, a Caciaia in Banditella, a Cromology, che ha fornito le vernici. Questo progetto è stato reso possibile grazie anche alla disponibilità di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica e che, riconoscendo la validità artistica e sociale dell’opera, ha messo a disposizione la cabina elettrica del Parco Lenci, all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e al supporto costante di Libera Capezzone. “Mi riempie il cuore di gioia sapere che la città ricorda Ilaria Carella, una ragazza giovane, bella e sportiva che purtroppo non è più tra noi ormai da dieci anni. Il murale la immortala in un momento di vitalità e gioia mentre gioca al suo sport preferito, un ricordo che conforta i familiari e tutti coloro che l’hanno conosciuta”.

