Inaugurato il nuovo atrio di Palazzo Anagrafe
Salvetti: "Ringrazio tutto il personale per la capacità di cortesia e squisitezza che ogni giorno mettono nel loro lavoro"
Vi presentiamo Leonora e Giulia del Fronte Office di Palazzo Anagrafe che stamattina, insieme al sindaco Salvetti, hanno inaugurato il nuovo atrio. La novità principale è stata la realizzazione, nell’ambito di una serie di altri interventi legati all’abbattimento delle barriere architettoniche, di un ascensore. Contestualmente sono state fatte delle migliorie dal punto di vista comunicativo e dell’immagine che potete apprezzare scorrendo le foto. Il sindaco: “Questo è un luogo speciale al cui interno c’è un “mondo”, un luogo tra i più conosciuti e frequentati dai cittadini e si meritava una ristrutturazione. Ringrazio tutto il personale per la capacità di cortesia e squisitezza che ogni giorno mettono nel loro lavoro”.
Riproduzione riservata ©
