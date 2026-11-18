Inaugurato il nuovo impianto sportivo alla Scopaia. Apertura nel 2027

La nuova struttura di via San Marino si estende su 14mila metri quadrati e comprende un'area indoor multidisciplinare, aree fitness, spazi gioco e zone verdi. Intervento da oltre 7 milioni di euro tra fondi Pnrr e risorse comunali. Prevista la piantumazione di circa 90 alberi, 400 arbusti e 4.000 piante

Inaugurato il 18 novembre il nuovo impianto sportivo polivalente in via San Marino nel quartiere Scopaia. L’opera, i cui lavori sono iniziati nell’autunno 2024, è stata realizzata nell’ambito dei fondi Pnrr a cui si sono aggiunti ulteriori fondi comunali. Il nuovo parco sportivo di via San Marino si estende su una superficie complessiva di 14.000 metri quadrati, in parte occupati dall’impianto indoor multidisciplinare di 2000 metri quadrati. Il progetto prevede la piantumazione di circa 90 alberi, 400 arbusti e 4.000 piante, oltre alla creazione di un’area fitness di 1.100 metri quadrati e di uno spazio giochi per bambini di circa 250 metri quadrati. L’intera area, priva di recinzioni, sarà completamente accessibile a tutti i cittadini. L’apertura al pubblico dell’impianto sportivo avverrà ad anno nuovo.

I lavori sono stati suddivisi in tre lotti funzionali:

Lotto 1: Impianto sportivo. La costruzione della struttura multidisciplinare è terminata a fine ottobre ed è stata curata dalla ditta Frangerini di Livorno. L’edificio è stato costruito con il cofinanziamento PNRR, secondo i più moderni standard qualitativi: consuma poca energia e ne produce, è realizzato in gran parte con materiali riciclabili, integra impianti intelligenti e sostenibili tra i quali il sistema per riutilizzare le acque di scarico.

L’impianto sportivo è costato € 5.329.000 dei quali 3.850.000 finanziati dal PNRR.

Lotto 2B: Parco Ovest e transizione ecologica. Gli interventi sono partiti a luglio e si concentrano sull’area a ovest dell’impianto. Questo lotto si distingue per l’applicazione di avanzate soluzioni di gestione sostenibile delle acque. Ospiterà un sistema di “rain garden” per il recupero delle acque piovane della copertura e un impianto di fitodepurazione per riciclare le acque grigie di docce e lavandini. Completano l’area un campo da gioco multifunzionale in erba, una zona fitness alberata e un’area ad alta densità di vegetazione. Questo lotto è stato affidato all’impresa Vimpex srl di Viterbo. L’importo totale dei lavori sarà di € 600.000.

Lotto 2A: Parco circostante e servizi. Avviato a gennaio 2026 con la creazione di un fosso drenante accanto al campo da calcio, questo lotto cinge l’edificio principale. Lo spazio accoglierà aree verdi, zone picnic a servizio del bar interno, spazi giochi e un piccolo parcheggio riservato ai mezzi di soccorso ed ai mezzi delle persone con disabilità. La costruzione di questa parte del parco è iniziata a inizio novembre dopo la chiusura dei lavori di costruzione dell’edificio. Questo Lotto è affidato all’impresa Favilli Rinaldo srl di Grosseto.

Importo Fosso drenante e prime opere esterne: € 280.000.

Importo Opere esterne a completamento € 900.000 (da affidare).

Il Parco sportivo si inserisce nel più ampio progetto comunale del “Masterplan delle aree verdi della Scopaia“, progettato secondo i più moderni criteri di gestione idrica meteorica e reflua. Per lo sviluppo esecutivo, l’amministrazione si è avvalsa della collaborazione di Idrira srl di Firenze, società specializzata in soluzioni NBS (Nature Based Solution) con esperienza internazionale. Di conseguenza, l’intero parco sorgerà su superfici drenanti e integrerà fossi e bacini di bioritenzione per minimizzare l’impatto ambientale. Durante la costruzione dell’edificio e del parco l’area è stata liberata da grandi quantità di rifiuti di diversa natura, in parte pericolosi e in parte non pericolosi. In particolare sono state smaltite terre miste a macerie per un totale di 1450 chili con una spesa di 73.000 euro e amianto per un totale 78.000 chili con una spesa totale di 111.000 euro.

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