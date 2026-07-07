Inaugurata la pista ciclabile in via de Larderel

L'intervento ha interessato il tratto tra via Mentana e via del Corona. Salvetti e Cepparello: "Completato un altro tassello della Ciclopista Tirrenica pensata nel 2019, questo è uno dei tratti più significativi. Posti auto persi? Nemmeno uno"

Inaugurato in via de Larderel il nuovo tratto di pista ciclabile. Il lavoro ha compreso anche il rifacimento del marciapiede in pietra. L’area interessata riguarda la via de Larderel dall’intersezione con via Mentana all’intersezione con via del Corona. L’intervento principale è stato volto nello specifico alla realizzazione di un percorso ciclabile bidirezionale da realizzarsi sul lato sud della carreggiata, che permette il proseguimento dell’asse ciclabile che dal mare porta fino alla Stazione Centrale, passando da piazza della Repubblica e dal viale Carducci, dove già esiste una pista ciclabile. Questo percorso rientra nell’itinerario della Ciclopista Tirrenica, per la realizzazione della quale il Comune di Livorno ha ottenuto un finanziamento ministeriale nell’ambito dei fondi per la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, assegnati con deliberazione di Giunta Regionale n. 924/2019. Il nuovo tratto di pista ciclabile in via de Larderel è costituito da una pista ciclabile in sede propria, ricavata in parte dal marciapiede, interessato da un modesto restringimento, e in parte dalla carreggiata stradale, ed è separata da essa mediante uno spartitraffico largo 50 cm, il tutto ai sensi del DM 557/1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”. Inoltre è stato riqualificato il marciapiede, realizzato in lastre in pietra serena al posto della precedente pavimentazione in conglomerato bituminoso ed è stato in parte ristrutturato l’impianto per lo smaltimento dell’acqua piovana. Oltre al completamento dell’itinerario tirrenico, l’obiettivo generale dell’Amministrazione comunale è quello di collegare i vari itinerari ciclabili esistenti nel territorio comunale, al fine di creare una rete ciclabile cittadina funzionale e sicura, anche in attuazione del PUMS, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 96/2021, con lo scopo di promuovere la mobilità sostenibile e allo stesso tempo contribuire alla riduzione delle emissioni attraverso l’uso della bicicletta negli spostamenti in città e contribuire al miglioramento della viabilità urbana e della qualità ambientale delle principali arterie stradali della città. Proprio nell’ambito dell’implementazione della rete ciclabile cittadina l’Amministrazione ha previsto la saldatura degli anelli aperti con l’obiettivo di dare continuità ad alcuni tratti già esistenti.

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