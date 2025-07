Inaugurato in piazza Dante il quinto defibrillatore in area pubblica

"Non danneggiamolo. Lo dico con il cuore perché al cuore serve davvero". È l'appello dell'assessora Viviani che ha inaugurato in piazza Dante il quinto DAE telecontrollato in area pubblica. Gli altri 4 sono stati installati in: viale Carducci, piazza della Repubblica, piazza del Municipio, Villa Corridi

Inaugurato dall’assessora alle Politiche Urbanistiche e Ambientali Silvia Viviani il quinto DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) telecontrollato in area pubblica. Si trova in piazza Dante, a sinistra rispetto all’ingresso principale della stazione. Anche questa installazione si colloca nell’ambito del progetto Smart City della città. La teca ed il DAE si posizionano in un contesto strategico, in quanto piazza Dante rappresenta uno snodo centrale per la città con alti passaggi pedonali e veicolari sia durante le ore diurne che in quelle serali, caratterizzato da pendolari e turisti che si recano alla stazione, o passanti. A questo pproposito il Comune ringrazia il personale RFI che ha subito compreso l’importanza di un progetto così prossimo alle proprie strutture e che ha dimostrato subito spirito collaborativo e apertura verso lo stesso. All’evento di inaugurazione erano presenti il servizio di emergenza 118, il Settore “Transizione Tecnologica e Smartcity”, i rappresentanti delle società Engie Servizi S.p.A e Diddi Dino & Figli (soggetti Concessionari del Servizio di Pubblica Illuminazione e Smart City), nonché Svs e Misericordia.

