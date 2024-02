Incarico nazionale per il direttore provinciale di Confcommercio

Nella foto Federico Pieragnoli con i dirigenti del Sindacato Italiano Balneari, tra cui i presidenti nazionale e regionale, Antonio Capacchione e Stefania Frandi

Pieragnoli nominato segretario generale operativo del Sindacato Italiano Balneari. La presidente di Confcommercio, Marcucci: "Un riconoscimento nazionale prestigioso e dovuto per l'impegno dimostrato a tutela delle micro imprese balneari, un incarico che costerà ancora molto lavoro"

La Confcommercio di Livorno annuncia con orgoglio che il direttore Federico Pieragnoli è stato recentemente nominato segretario generale operativo del Sindacato Italiano Balneari. Nel fare le congratulazioni, la presidente dell’associazione Francesca Marcucci sottolinea: “Un incarico nazionale prestigioso che testimonia la sua competenza nel settore e il suo costante impegno nella tutela e nella rappresentanza della categoria balneare, soprattutto in questi anni difficili e complicati. Durante questo periodo, i titolari degli stabilimenti della costa toscana si sono trovati ad affrontare sfide senza precedenti, difendendo le micro imprese familiari, i loro dipendenti e l’indotto contro le minaccia delle gare, che potrebbero compromettere non solo un pilastro economico dell’area, ma anche una tradizione secolare del turismo”

“Una causa, quella della categoria balneare italiana, non ancora vinta e che richiederà ancora dedizione e fatica, ma che il nostro direttore porterà avanti con la stessa determinazione”.

