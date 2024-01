Incendio al Parco Masini, danni ai giochi per 16.500 €

E' stato quantificato il danno provocato dall'incendio che il 6 dicembre 2023 ha distrutto lo scivolo e il castello dell'area giochi del Parco Masini in via Don Bosco

E’ stato quantificato dal Comune in circa 16.500 € il danno provocato dall’incendio divampato il 6 dicembre 2023 al Parco Masini in via Don Bosco. Quella sera le fiamme hanno distrutto lo scivolo e il castello e solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che raggiungessero le altalene e i dondoli attualmente gli unici giochi fruibili sul tappeto. L’incendio indignò il sindaco Salvetti che a seguito di un sopralluogo parlò di episodio “inaccettabile”. L’ufficio qualificazione del Comune è ora al lavoro per ordinare i nuovi giochi.

