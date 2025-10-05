Incendio domato a Stagno

“Grandi pompieri“. Domato l’incendio a Stagno avvenuto in serata. Il rogo si è sviluppato in una struttura della pista ciclabile. E l’esclamazione riportata nel virgolettato iniziale è quella del lettore nel video che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook e Instagram. In seguito alle fiamme, la nube di fumo non è passata inosservata e in tanti nei vari gruppi social si sono chiesti che cosa fosse.

Il comunicato del Comune di Collesalvetti

Il Comune di Collesalvetti informa che nel tardo pomeriggio di oggi, a Stagno, si è sviluppato un incendio che ha interessato alcune strutture dell’area della pista “Ivo Mancini”. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’area è stata messa in sicurezza e, al momento, sono in corso le verifiche per accertare l’entità dei danni e le cause dell’evento. La sindaca Sara Paoli sul posto, unitamente all’Amministrazione comunale e all’ufficio di Protezione Civile, sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione. “Ringrazio tutte le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento per la prontezza e la professionalità dimostrate. Un grazie anche a tutti i cittadini per le tempestive segnalazioni che hanno permesso di intervenire in tempi rapidi”. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.

