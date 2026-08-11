Incendio in un appartamento in via Giordano Bruno
Foto di una lettrice che ringraziamo per la disponibilità
Un giovane è rimasto intossicato ed è stato accompagnato al pronto soccorso. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e automedica
Poco dopo la mezzanotte dell’11 agosto un incendio è divampato all’interno di un alloggio popolare in via Giordano Bruno. A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze di Svs e Misericordia di Livorno insieme all’automedica del 118, oltre alle forze dell’ordine, al tecnico di Casalp e alla Protezione civile comunale. Un giovane, residente in un appartamento vicino a quello interessato dalle fiamme, è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non risultano gravi. All’arrivo dei soccorritori gli occupanti non sono stati trovati, mentre gli altri inquilini del condominio erano già usciti in autonomia.
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