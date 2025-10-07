Incendio, domato, in via Badaloni

Nessun ferito, per fortuna. La persona presente nell'appartamento è riuscita ad uscire sana e salva

Incendio in un condominio in via Badaloni. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco intervenuti con tre mezzi: autoscala e due autobotti. Le fiamme, domate, sono divampate intorno alle 22. Sul posto anche 118 e polizia municipale. Residenti in strada. Nessun ferito, per fortuna. La persona presente nell’appartamento è riuscita ad uscire sana e salva. Racconta un vicino: “Ho sentito due scoppi e ho tirato su l’avvolgibile per capire cosa stesse succedendo, notando le fiamme che uscivano dalla finestra. Sono uscito di casa, ho raggiunto il portone del palazzo e in quei frangenti i primi condomini stavano già uscendo”. In corso di accertamento le cause. Chiusa momentaneamente il tratto di strada interessato dai soccorsi.

