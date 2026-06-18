Incendio in via dell’Ecologia, revocata l’ordinanza: porte e finestre possono riaprire

Foto inviata dal Comune

Non è più necessario tenere chiuse porte e finestre, sospendere le attività all’aperto o limitare gli spostamenti. La nube di fumo non è più presente nelle aree abitate e il rogo è in fase di bonifica. Restano alcune raccomandazioni precauzionali su prodotti agricoli e animali in attesa delle verifiche di Arpat

Il Comune, si legge nel terzo comunicato stampa inviato alle 10.30, ha revocato l’ordinanza preventiva emanata nelle prime ore di questa mattina a tutela della salute pubblica, in seguito all’evoluzione della situazione legata all’incendio sviluppatosi nella zona industriale di via dell’Ecologia. La decisione è stata assunta dopo le informazioni condivise con Vigili del Fuoco e Prefettura, dalle quali è emerso che il rogo è attualmente in fase di spegnimento e bonifica e che il vento ha progressivamente disperso la nube di fumo, non più percepibile nelle aree abitate del Comune di Livorno. Vengono quindi meno tutte le prescrizioni contenute nella precedente ordinanza, comprese quelle relative alla chiusura di porte e finestre, alla sospensione delle attività all’aperto e alla limitazione degli spostamenti. Restano però in vigore alcune misure precauzionali, che saranno mantenute fino all’esito delle verifiche ambientali affidate ad Arpat. In particolare, viene raccomandato di lavare accuratamente con abbondante acqua corrente tutta la frutta e la verdura coltivata all’aperto sul territorio comunale prima del consumo. L’amministrazione comunale invita inoltre a prestare attenzione agli animali da affezione e da cortile, evitando che possano ingerire cibo o acqua potenzialmente esposti alla ricaduta di ceneri o fumi e proteggendo adeguatamente le relative scorte. Il Comune continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e informerà tempestivamente la cittadinanza sugli esiti degli accertamenti e su eventuali ulteriori aggiornamenti.

Il comunicato delle 9.30

L’incendio, si legge in un comunicato di aggiornamento inviato dal Comune alle 9.30, si è sviluppato in un’azienda di autodemolizioni e trattamento rifiuti in via dell’Ecologia. Dalle informazioni riferite da Arpat e Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni sul posto, il rogo ha coinvolto rifiuti speciali di per sé non pericolosi. Si tratta di materiali misti post trattamento, contenenti plastiche, metalli ed altro, la cui combustione può però generare sostanze potenzialmente dannose. Da stamani il vento debole ha ruotato progressivamente, spostando la nube verso le zone di Stagno e la zona nord di Livorno, poi progressivamente sono state interessate le zone del centro città. Attesa ulteriore rotazione a maestrale nell’arco della mattinata. Ad ora le operazioni di spegnimento sono in fase avanzata, i vigili del fuoco hanno soffocato l’incendio con schiuma e l’emissione di fumo si è notevolmente ridotta: l’incendio risulta in fase di contenimento, si attende un sensibile miglioramento dello scenario nelle prossime ore. Permane il COC aperto ed il sistema attivo per il monitoraggio continuo della situazione.

Il comunicato delle ore 7.00

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio sviluppatosi nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale della città, in via dell’Ecologia. Dal rogo, si legge in un comunicato stampa inviato dal Comune alle 7.00, si è sprigionata una densa nube di fumo che, al momento, sta interessando la zona nord della città. La Protezione Civile comunale sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione e ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare gli interventi e monitorare l’emergenza. Sul posto è presente anche Arpat, impegnata nelle valutazioni ambientali e negli accertamenti necessari per verificare eventuali conseguenze sulla qualità dell’aria. A seguito dell’evento è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative nei servizi scolastici pubblici e privati, compresi nidi e scuole dell’infanzia, oltre che nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Restano invece confermate le attività nelle scuole secondarie di secondo grado limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta dell’Esame di Stato, così come gli esami già programmati nelle scuole medie. Alla cittadinanza viene raccomandato di mantenere chiuse porte e finestre, limitare al minimo indispensabile le uscite e la permanenza all’aperto, evitare attività sportive, lavorative e ricreative all’esterno e, dove possibile, disattivare gli impianti che immettono aria dall’esterno negli edifici. Si consiglia inoltre di tenere gli animali domestici e da cortile al chiuso e di lavare accuratamente frutta e ortaggi coltivati all’aperto sul territorio comunale prima del consumo. Infine, l’amministrazione comunale fa sapere che il presente comunicato sarà aggiornato non appena saranno disponibili nuove informazioni sull’evoluzione dell’incendio e sulle sue eventuali conseguenze.

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