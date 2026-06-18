Incendio in via dell’Ecologia: sospese le attività didattiche, confermata la Maturità. “Evitare attività sportive e tenere chiuse porte e finestre”

Foto inviata dal Comune

Sospese le attività didattiche di nidi, scuole dell’infanzia, primarie e medie, confermati gli esami. Si raccomanda di mantenere chiuse porte e finestre, limitare la permanenza all’aperto e evitare attività sportive. Il rogo è divampato nelle prime ore del mattino, sono in corso le operazioni di spegnimento

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio sviluppatosi nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale della città, in via dell’Ecologia. Dal rogo, si legge in un comunicato stampa inviato dal Comune alle 7.00, si è sprigionata una densa nube di fumo che, al momento, sta interessando la zona nord della città. La Protezione Civile comunale sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione e ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare gli interventi e monitorare l’emergenza. Sul posto è presente anche Arpat, impegnata nelle valutazioni ambientali e negli accertamenti necessari per verificare eventuali conseguenze sulla qualità dell’aria. A seguito dell’evento è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative nei servizi scolastici pubblici e privati, compresi nidi e scuole dell’infanzia, oltre che nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Restano invece confermate le attività nelle scuole secondarie di secondo grado limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta dell’Esame di Stato, così come gli esami già programmati nelle scuole medie. Alla cittadinanza viene raccomandato di mantenere chiuse porte e finestre, limitare al minimo indispensabile le uscite e la permanenza all’aperto, evitare attività sportive, lavorative e ricreative all’esterno e, dove possibile, disattivare gli impianti che immettono aria dall’esterno negli edifici. Si consiglia inoltre di tenere gli animali domestici e da cortile al chiuso e di lavare accuratamente frutta e ortaggi coltivati all’aperto sul territorio comunale prima del consumo. Infine, l’amministrazione comunale fa sapere che il presente comunicato sarà aggiornato non appena saranno disponibili nuove informazioni sull’evoluzione dell’incendio e sulle sue eventuali conseguenze.

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