Incendio in zona Cisternino: fiamme domate dai vigili del fuoco

La mattina di domenica 22 marzo, intorno alle 9,20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Sorgenti, in zona Cisternino, per domare un incendio scoppiato nel piazzale di una ditta

La mattina di domenica 22 marzo, intorno alle 9,20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Sorgenti, in zona Cisternino, per domare un incendio scoppiato nel piazzale di una ditta.

Sul posto sono state inviate due auto pompa serbatoio e due autobotti, che hanno rapidamente contenuto le fiamme. L’incendio si è sviluppato esclusivamente nell’area esterna e non ha interessato il capannone né altre proprietà vicine, evitando così rischi per terzi. Grazie all’intervento tempestivo dei pompieri, non si registrano feriti né danni strutturali agli edifici. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse senza ulteriori criticità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©