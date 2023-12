Inceneritore momentaneamente chiuso per un guasto

Registrato un guasto alle tubazioni del generatore di vapore. Dal 20 dicembre i rifiuti urbani saranno conferiti, su indicazione dell'ATO Toscana Costa, all'impianto di trattamento rifiuti di ERSU in località Pioppogatto (Massarosa)

A causa di un guasto alle tubazioni del generatore di vapore della linea 1 l’inceneritore al Picchianti è stato necessariamente spento (la linea 2 risultava già ferma per opere manutentive). Pertanto a partire dal 20 dicembre i rifiuti urbani prodotti a Livorno saranno conferiti, su indicazione dell’ATO Toscana Costa, all’impianto di trattamento rifiuti di ERSU in località Pioppogatto (Massarosa). I tecnici di Aamps/RetiAmbiente attendono il raffreddamento dell’impianto per poi andare a verificare l’effettiva entità del danno registrato. A seguire potranno essere effettuate le opportune valutazioni sia di carattere tecnico-operativo sia di quantificazione dei costi da sostenere per la riparazione del guasto. Per tale occasione la specifica informativa è stata prontamente inoltrata, oltreché al Comune di Livorno, alla holding di riferimento RetiAmbiente e all’ATO Toscana Costa, anche alla Regione Toscana.

