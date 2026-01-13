Incidente in viale Carducci, adolescente in Rianimazione
La polizia municipale sul luogo dell'incidente
È di quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale. Sul posto le ambulanze del 118 con l’automedica per i soccorsi e la polizia municipale per i rilievi
È di quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi in viale Carducci, in direzione piazza della Repubblica. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto, uno scooter e un pedone: una ragazza adolescente di circa 16 anni trasportata d’urgenza in ospedale dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 con l’automedica per i soccorsi e la polizia municipale per ricostruire la dinamica. Non sarebbero preoccupanti le condizioni delle due persone a bordo dell’auto, più serio sarebbe il quadro clinico dello scooterista.
