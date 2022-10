Incidente in viale Carducci, denunciato per omissione di soccorso e espulso

Il veicolo che aveva causato l'incidente si è allontanato omettendo di soccorrere il ferito e senza mettersi a disposizione all'organo di polizia giunto per i rilievi

Giovedì scorso intorno alle 13 in viale Carducci è avvenuto un sinistro stradale con feriti. Il veicolo che aveva causato l’incidente si è allontanato omettendo di soccorrere il ferito e senza mettersi a disposizione all’organo di polizia giunto per i rilievi. Come si legge in un comunicato, il giorno dopo il fuggitivo si è però presentato all’ufficio infortunistica del Comando della Polizia Municipale accompagnato dal proprio avvocato. L’uomo, di circa 25 anni e di nazionalità marocchina, è stato deferito all’ Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso ed essendo risultato irregolare sul territorio è stato trasferito al CPR di Potenza in attesa di essere espulso.

