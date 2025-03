Incontra e ringrazia il barista che le ha salvato la vita a San Valentino

Dopo essere stata dimessa dall'ospedale la donna si è recata al bar per incontrare il suo salvatore. Michael ha ricevuto dalla famiglia della donna una pianta in regalo. "E' stato un bel pensiero la tengo qui al bar. Volevo offrirle la colazione ma ha insistito per pagare"

A San Valentino ha salvato una cliente colta da malore all’interno del suo bar praticandole il massaggio cardiaco, in attesa dei sanitari, attraverso le istruzioni impartite al telefono dall’operatore del 112. Dopo essere stata dimessa dall’ospedale, la donna nei giorni scorsi si è recata al bar per incontrare e ringraziare il suo salvatore. Ovvero Michael, titolare della Caffetteria Berni in via del Mare. “Sono contento di aver rivisto la signora – spiega il 33enne che ringraziamo per la disponibilità – e la sua visita insieme alla famiglia, la figlia e i genitori, mi ha fatto molto piacere. Non me lo aspettavo. Fortunatamente è andato tutto per il meglio”. Michael, carinamente, avrebbe voluto offrirle la colazione ma la figlia della donna ha insistito per pagare. Mentre a sorpresa i genitori della signora hanno voluto regalargli una pianta. “E’ stato un bel pensiero. La tengo qui al bar”. Quel giorno Michael le ha salvato la vita rifiutando però l’etichetta di eroe: “Gli eroi sono i volontari delle ambulanze. Sono stati fantastici. Io mi sono trovato al momento giusto al posto giusto”.

