Individuate e sanzionate 12 utenze tra Fabbricotti, Centro e Banditella

Foto inviata nel comunicato stampa

Interventi degli Ispettori Ambientali in più quartieri grazie alle segnalazioni dei cittadini

La cattiva abitudine di lasciare in strada sacchi contenenti rifiuti senza rispettare gli orari di esposizione previsti dal calendario della raccolta “porta a porta” e, in alcuni casi, la mancata differenziazione dei materiali, non sono passate inosservate ad alcuni cittadini abitanti nei quartieri Fabbricotti, Centro e Banditella che nei giorni scorsi hanno inoltrato specifiche segnalazioni al Comune di Livorno e ad Aamps/RetiAmbiente. Ne è conseguito il coinvolgimento degli Ispettori Ambientali che, dopo le opportune verifiche e i conseguenti accertamenti hanno individuato e sanzionato 12 utenze tra via Pirandello (Fabbricotti), via della Posta e via Fiume (centro) e via Sommati (Banditella) in linea con quanto indicato dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”. “Siamo di fronte a pratiche scorrette che stiamo contrastando con un lavoro coordinato dal nostro ufficio Ambiente in sinergia con la Polizia Municipale e l’azienda – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno. Lasciare a terra un sacchetto, tra l’altro, significa favorirne la rottura da parte di gabbiani o roditori e lo spargimento dei rifiuti sui marciapiedi o sul manto stradale con conseguenze facilmente immaginabili sul piano dell’igiene e del decoro urbano. Ciò nonostante il susseguente rapido intervento degli Operatori di Quartiere”. Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]. Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

