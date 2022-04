Infortuni sul lavoro: lunedì 11 webinar gratuito di CNA sulle novità nella sicurezza sul lavoro

Nuova normativa per limitare gli infortuni in azienda, purtroppo in aumento. Appuntamento lunedì 11 alle 18 su Zoom

Mediagallery

CNA Livorno ha organizzato lunedì 11 aprile alle 18 un incontro gratuito online su Zoom, sul delicato tema della sicurezza nelle aziende. Per limitare il fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro, purtroppo in crescita negli ultimi anni, sono state apportate alcune modifiche al “Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro” (D. Lgs. 81/08): la più importante è senza dubbio quella che riguarda il ruolo e le responsabilità del preposto all’interno delle imprese.

Queste novità riguardano tutte le aziende che sono obbligate ad osservare gli adempimenti in materia di sicurezza, in special modo quelle che svolgono la loro attività su cantieri temporanei e mobili alle quali, con la revisione del testo unico, si chiede di identificare e nominare un preposto per la sicurezza aziendale.

“Quando intervengono variazioni sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro – afferma la responsabile sicurezza di CNA Elisabetta Pratesi – è bene che ci sia una informazione molto capillare fra le imprese. Per questo abbiamo deciso in collaborazione con Sintesis, azienda livornese specializzata nel settore, di organizzare un incontro aperto a tutte le imprese. L’incontro si svolgerà lunedì 11 alle 18 sulla piattaforma Zoom”. Per iscriversi gratuitamente compilare il modulo all’indirizzo https://forms.gle/Lvwt9veuzjiBRBKh6 oppure scrivere a [email protected].