Infranta una vetrina in centro. “Qui il weekend è un delirio tra caos e schiamazzi”

Torna a far parlare il caos che spesso viene registrato fino a tarda serata, durante il weekend, tra via Roma e via Cambini. In molti, tra residenti della zona e commercianti, in queste ultime ore si stanno rivolgendo, oltre che alle istituzioni, alla nostra redazione per denunciare quanto sovente accade nel weekend in pieno centro. Ultimo ma non per ultimo quanto accaduto nella notte tra sabato 29 e domenica 30 gennaio dove oltre agli schiamazzi, le urla, i cori registrati anche intorno alle una di notte, è stata anche infranta una vetrina del negozio di via Roma, Universo Sport.

“Quando abbiamo chiuso il sabato sera – spiegano contattati al telefono da QuiLivorno.it dal negozio di articoli sportivi – la vetrina era intatta. Poi al mattino del giorno seguente, visto che siamo aperti anche di domenica, ci siamo resi conto che il vetro (come si vede dalla foto in pagina, ndr) era rotto. Abbiamo sporto denuncia contro ignoti. Vedremo cosa succederà. Non è la prima volta che siamo costretti a registrare inciviltà e mancanza di decoro. I giorni seguenti i weekend siamo spesso a raccogliere cocci di bottiglie rotte e a pulire tracce di urina e vomito. Anche il condominio sopra a noi ha lanciato forte e chiaro l’allarme dopo le recenti intrusioni avvenute all’interno della proprietà privata. Siamo stato costretti ad assoldare un vigilante, una guardia giurata che controlli la zona per evitare spiacevoli sorprese”.

La situazione era già stata presa in esame dalla nostra redazione che proprio non più tardi di domenica 30 gennaio aveva dato voce alla protesta dei residenti del condominio di via Roma.

Le proteste arrivano anche dai residenti della via Cambini che devono fare i conti con il volume del chiacchiericcio molto alto anche fino a dopo la mezzanotte. Chiacchiericcio che spesso si trasforma in schiamazzi e schiamazzi che spesso si trasformano in persone che suonano campanelli nella notte. “Siamo disperati – rendono noto gli abitanti della via – quando arriva il weekend è sempre così fino a tardi”.

Durante l’ultimo weekend, come si vede anche da alcuni video che girano in rete e suoi social, non sono mancati i disturbatori degli automobilisti che, in mezzo di strada, hanno accerchiato le macchine in transito urlando e rendendo insidioso il loro passaggio.