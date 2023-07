Inizia il restauro del murale Queer Wall

L’artista Giulia Bernini in arte Oblò del Collettivo Uovo Alla Pop che ha realizzato il murale in collaborazione con l’associazione MuraLi, con il patrocinio del Comune di Livorno e l’adesione di Toscana Pride

Arcigay: "Invitiamo la comunità livornese a partecipare ai lavori che si terranno mercoledì 5 luglio dalle ore 8 alle ore 13 e che vedranno come protagonista l’autrice dell’opera e i volontari delle associazioni"

A seguito delle scritte omolesbobitransfobiche con cui è stato imbrattato il murale a tema LGBTQIA+ di Arcigay Livorno, Queer Wall, inizieranno il 5 luglio i lavori di restauro dell’opera presso il Parco di Centro Città Odeon. Il progetto nato all’interno dell’associazione L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno e realizzato dall’artista Giulia Bernini in arte Oblò del Collettivo Uovo Alla Pop in collaborazione con l’associazione MuraLi, con il patrocinio del Comune di Livorno e l’adesione di Toscana Pride, celebra l’orgoglio e la storia del movimento LGBTQIA+. “Per questo motivo, ringraziando l’Amministrazione Comunale, le associazioni, le forze politiche e la cittadinanza tutta per la solidarietà e la mobilitazione contro questo atto di odio – spiega in una nota Arcigay – invitiamo la comunità livornese a partecipare ai lavori che si terranno mercoledì 5 luglio dalle ore 8 alle ore 13 e che vedranno come protagonista l’autrice dell’opera e i volontari delle associazioni. Per questioni tecniche non è ancora dato sapere per quanto tempo si protrarranno le attività di restauro nei prossimi giorni, ma siamo certi che una partecipazione attiva sia un importante segnale contro le discriminazioni. Con i nostri pennelli in mano, infatti, cancelleremo l’odio riportando l’arcobaleno che da sempre ci contraddistingue nella città di Livorno”.

