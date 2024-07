Inizia oggi l’asfaltatura di viale Carducci

Si parte con il tratto compreso tra via Galilei e via della Meridiana. L’asfaltatura dei tratti successivi sarà realizzata dopo le ferie di agosto e prima della riapertura delle scuole con fasi di lavoro sia diurne che notturne

Lunedì 15 luglio avranno inizio le lavorazioni di asfaltatura di viale Carducci. L’intervento curato dall’ufficio Progettazione lavori stradali del Comune di Livorno riguarda tutto il tratto che va dal Cisternone a viale Alfieri per il quale è prevista la sostituzione del fondo stradale con un nuovo strato di conglomerato bituminoso tipo “binder” e la realizzazione del nuovo tappeto di usura che, questa volta, avrà caratteristiche fonoassorbenti, per mitigare sensibilmente il livello di rumore attualmente percepibile intorno a questo tratto. Si partirà con il tratto di viale Carducci tra via Galilei e via della Meridiana. Sarà mantenuta la circolazione dei mezzi pubblici e privati in entrambi i sensi di marcia, utilizzando di volta in volta due delle quattro corsie che compongono la carreggiata (una sola corsia per ciascun senso di marcia anziché due). Saranno presenti pattuglie della Polizia Municipale per regolare e canalizzare il traffico, soprattutto nelle delicate fasi iniziali. Le lavorazioni (che saranno eseguite in orario diurno) termineranno entro il 31 luglio, per lasciar spazio ad Effetto Venezia. L’asfaltatura dei tratti successivi sarà realizzata dopo le ferie di agosto e prima della riapertura delle scuole, con fasi di lavoro sia diurne che notturne.

