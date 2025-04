Iniziata la demolizione dei banchi di via Buontalenti

L'assessore Mirabelli: "Entro un mese l'area sarà libera e potranno iniziare i lavori per la realizzazione delle nuove strutture"

“Stamani sono iniziate le operazioni per la perimetrazione del cantiere per la riqualificazione dell’area mercatale di via Buontalenti. Domani 9 aprile partirà la demolizione”. A dirlo è l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli, che prosegue: “Entro un mese l’area sarà libera e potranno iniziare i lavori per la realizzazione delle nuove strutture. Tempi stimati per completare i lavori: circa 9 mesi salvo imprevisti”.

