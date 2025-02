Iniziate le riprese del docu-film su Protti e sul romanticismo del calcio degli anni 90

Da sinistra Alberto Battocchi Tommaso Melani, Luiza Baccelli, Igor Protti e Luca Dal Canto che ringraziamo per la disponibilità

Scritto da Alberto Battocchi e Luca Dal Canto, che ne curerà anche la regia, sarà presentato e distribuito tra il 2025 e l’inizio del 2026. Le riprese si svolgeranno tra Livorno, Bari, Messina, Roma, Rimini e altre città italiane e termineranno entro l’estate. Dal Canto: "Racconteremo la storia sportiva di Igor, dall'infanzia all'addio ai campi da calcio, ma anche quella umana e dell'eroe moderno"

Partite oggi 8 febbraio le riprese del lm documentario “Igor. L’eroe romantico del calcio”, un progetto prodotto da Bredenkeik che racconterà sul grande schermo la carriera e i successi del grande calciatore riminese Igor Protti, l’unico nella storia del calcio italiano ad aver vinto la classica cannonieri in serie A, serie B e due volte in serie C, ovvero 4 volte nelle tre categorie professionistiche. Il progetto – scritto da Alberto Battocchi e Luca Dal Canto, che ne curerà anche la regia – avrà una durata di circa 90 minuti e sarà presentato e distribuito tra il 2025 e l’inizio del 2026 con una capillare distribuzione indipendente e, successivamente, su piattaforma OTT. “Appena i due autori mi hanno presentato e proposto il progetto – racconta Protti – ho immediatamente accettato di farne parte perché conoscevo già il valido lavoro di Alberto e Luca in questo campo, e in particolare ero rimasto colpito dal corto pluripremiato L’ultima figurina e dalla semplicità e sensibilità di quel progetto che in pochi minuti riesce a suscitare emozioni e lanciare messaggi indelebili. Partecipare attivamente a questo documentario mi rende quindi felice perché il progetto è molto affascinante e soprattutto, al di là della mia gura, amplia il suo orizzonte a parallelismi tra sport e società, calcio e cultura, portando con sé importanti messaggi”.

“Igor Protti non ha certo bisogno di presentazioni, spiega il regista Dal Canto. La sua gura e le sue reti sono scolpite indeleoso. Infatti racconterà Protti anche dal punto di vista umano come icona di valori sportivi e come emblema di dedizione e spirito identitario in un’epoca nella quale ancora non esistevano gli smartphone e i social a saturare l’aspetto comunicativo ed emozionale della vita quotidiana. “Igor è un campione che ancora oggi è amato e ricordato in tutte le città dove ha giocato – sottolinea l’autore Alberto Battocchi – perché ha saputo incarnare lo spirito di quei territori portuali, popolari, veraci per i quali ha lottato e vinto. Il lm racconterà anche questo, quei luoghi, quelle battaglie e quella temperanza che di fatto rende Protti un vero e proprio eroe romantico, alla stregua dei grandi personaggi byroniani e ancor prima dei mitici condottieri greci”. Con il supporto di enti e sponsor privati e anche la collaborazione del Comune di Livorno e dell’Associazione CasaBari, le riprese si svolgeranno tra Livorno, Bari, Messina, Roma, Rimini e altre città italiane e termineranno entro l’estate. All’interno del documentario interverranno, oltre al protagonista assoluto, celebri giocatori e allenatori degli anni’90, così come giornalisti e scrittori italiani. La produzione Ass. Culturale Bredenkeik ha avviato da qualche settimana in tutta Italia la ricerca di sponsor interessati ad appoggiare e promuovere il progetto. Per info è possibile contattare la produzione scrivendo a [email protected].

