Iniziati i lavori alla Dogana d’Acqua, due piazze tra le novità

La foto dei lavori è tratta dai profili social del sindaco Salvetti

Iniziati i lavori nell’area tra la Dogana d’Acqua e via della Cinta Esterna nell'ambito del progetto PINQua. Salvetti su Fb: "Un altro pezzo di città che finalmente comincia a cambiare volto con una riqualificazione di grande valore"

Via ai lavori alla Dogana d’Acqua. Lo annuncia il sindaco sui suoi canali social: “Un altro pezzo della città che finalmente comincia a cambiare volto con una riqualificazione di grande valore”. Sono infatti iniziati i lavori nell’area tra la Dogana d’Acqua e via della Cinta Esterna nell’ambito del “Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare” inserito nel progetto PINQua. Verranno create, si legge in un comunicato stampa del 2021, due nuove piazze: una in zona Cral Asa, che si chiamerà piazza dell’Acqua, e una all’interno dell’ex caserma Lamarmora. Sempre all’interno dell’ex caserma verranno create due zone dedicate al food, uno spazio sociale per famiglie e ragazzi, uno spazio dedicato al coworking e colearning. Inoltre la ristrutturazione dei locali palestra permetterà di creare una palestra polifunzionale per atleti olimpici e paralimpici, un centro plurifamiliare e tre abitazioni a canone concordato. La nuova sede Cral Asa sarà articolata su due piani: al piano terra ci sarà il Cral, mentre il primo piano sarà dedicato a zone in cui potranno essere organizzate riunioni, conferenze e altre attività che saranno cogestite dal Comune.

