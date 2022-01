Iniziati i lavori di ripristino del moletto di San Jacopo

L'intervento riguarda l'ultima parte del molo ribaltato e finito in mare

Buona notizia per gli amanti della tintarella e in particolare della tintarella al moletto San Jacopo in Acquaviva (foto Amore Bianco). E’ iniziato il 19 gennaio il ripristino dell’ultimo blocco di cemento finito sott’acqua nella primavera 2019. Verrà ricostituito l’ultimo elemento che compone il molo e consolidato quello adiacente. L’intento è quello di ultimare i lavori entro un paio di settimane, pronti per la prossima stagione balneare, il tutto situazione meteo permettendo. Dato il luogo e la tipologia delle lavorazioni occorre che il mare sia assolutamente calmo. I lavori, per un valore di 60 mila euro, sono stati affidati dal Comune di Livorno all’impresa Sa.Si.T di Viareggio con Determinazione numero 4539 del 7 giugno 2021. Il direttore dei lavori è l’architetto Fabrizio Mori, responsabile dell’Ufficio Progettazione e qualificazione degli spazi pubblici. L’intervento riguarda l’ultima parte del molo, 7,5 metri, a partire dal consolidamento del fondale e della parte sottomarina, cercando di ricalcare la forma preesistente. Saranno inoltre sigillate tutte le fessure al fine di frenare l’erosione. La parte del molo ribaltato, costituito da materiale inerte (liberato dal polistirene di cui erano composti i blocchi) e di difficoltosa rimozione, non sarà spostato. Per l’esecuzione degli interventi è previsto l’impiego di operatori tecnici subacquei. Il 18 gennaio stato allestito il cantiere con il posizionamento del mezzo nautico e di parte del materiale necessario per il ripristino del molo.

Il moletto di San Jacopo, lungo 54 metri, fu risanato negli anni 2007/2009 ripristinando il piano con una gettata di calcestruzzo e con l’aggiunta di blocchi in polistirene. Purtroppo il basamento che all’epoca venne consolidato ha continuato a muoversi, a cedere ed erodersi fino a che, nel febbraio 2019, le mareggiate hanno fatto leva tra la vecchia e la nuova struttura, ribaltando l’ultimo tratto del molo facendolo cadere lateralmente in mare. I ritardi dell’intervento sono stati causati dall’emergenza sanitaria in corso dai primi mesi del 2020.