Iniziati i lavori per la nuova illuminazione pubblica di piazza Garibaldi

Questo intervento fa parte del piano delle “tre mosse”: demolizione delle baracchine, pedonalizzazione e nuova illuminazione a Led. Intervento in due fasi, conclusione prevista entro fine luglio

Sono iniziati i lavori di potenziamento illuminotecnico di piazza Garibaldi, intervento che rientra nel più ampio programma delle “tre mosse per piazza Garibaldi”, comprendente la demolizione delle baracchine, la pedonalizzazione della piazza e il miglioramento dell’illuminazione pubblica. Attualmente l’impianto di illuminazione della piazza è composto da quattro proiettori dedicati al monumento a Giuseppe Garibaldi, quattro pali a doppia armatura nel giardino centrale, tre pali con lanterne sul lato opposto al monumento e 14 bracci a parete con lanterne sugli edifici perimetrali. Il tutto alimentato, assieme ad altri pali, da un quadro elettrico situato sugli scali delle Cantine. Il progetto si prefigge di migliorare la qualità complessiva del servizio, in particolare nelle zone lasciate libere dalla baracchine, aumentare la sicurezza del traffico pedonale e ciclabile e ridurre l’impatto ambientale grazie all’utilizzo di tecnologia LED. L’intervento comprende una nuova fornitura elettrica con quadro dedicato, l’installazione di tre nuovi pali con lanterna nel tratto interessato dalla demolizione delle baracchine, la sostituzione di tre lanterne su pali esistenti, la sostituzione dei quattro pali a doppia armatura del giardino con nuovi pali dotati di quattro proiettori ciascuno. Inoltre è prevista la sostituzione di 14 lanterne e dei relativi 14 bracci a parete sugli edifici perimetrali, ormai obsoleti e con criticità strutturali. I lavori, che salvo imprevisti termineranno entro la fine di luglio, hanno già avuto parere favorevole dalla Soprintendenza e si svilupperanno in due fasi, la prima riguardante la piazza e la seconda riguardante gli edifici perimetrali.

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