Iniziati i lavori per la realizzazione dello Skate Park

Nella prima foto, pubblicato dal sindaco Salvetti sui social, l'inizio dei lavori. Nelle successive i rendering di come sarà lo skate park

Annuncio del sindaco Salvetti sui social. La pista sorgerà a poche decine di metri dai Tre Ponti in un'area tra il Parco del Mulino e il Golf Club e dovrebbe essere pronta a settembre

In un articolo pubblicato il 20 aprile scrivevamo che lo skate park è (quasi) realtà. Da oggi possiamo togliere il “quasi” tra parentesi. Sì perché in un post pubblicato il 16 giugno su Fb e Ig, il sindaco Salvetti ha annunciato che sono iniziati i lavori. La pista sorgerà a poche decine di metri dai Tre Ponti in un’area tra il Parco del Mulino e il Golf Club e sarà un po’ più grande rispetto al progetto iniziale. La struttura dovrebbe essere pronta a settembre.

