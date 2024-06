Iniziato il posizionamento degli atolli di salvamento sul Romito

Foto realizzate oggi 5 giugno

In tutto 14 tra Boccale e Sonnino per agevolare la balneazione e il salvamento, gli atolli sono stati riposizionati dal settore Protezione civile e Demanio del Comune con il supporto di Capitaneria di Porto, Regione Toscana, Soprintendenza, Agenzia del Demanio, Assonautica, polizia provinciale e polizia municipale e della ditta NastrItalia che ha vinto l’appalto

Il settore protezione civile e demanio del Comune – con il supporto di Capitaneria di Porto, Regione Toscana, Soprintendenza, Agenzia del Demanio, Assonautica, polizia provinciale e polizia municipale e della ditta NastrItalia che ha vinto l’appalto – sta posizionando gli atolli per agevolare la balneazione e il salvamento. Sono 14 (trasportati con una chiatta) in tutto e sono stati collocati tra Castel Boccale e Castel Sonnino: Castel Boccale Nord, Castel Boccale Sud, Scogli Piatti Nord, Scogli Piatti Sud, Ponte di Calafuria Nord , Ponte di Calafuria Sud, Le Vaschine, Le Vaschette, Punta Pacchiano, Sassoscritto, Spiaggia naturista Ovest, Romito, Spiaggia naturista Est, Calignaia.

Il progetto consiste nel riprisino del servizio già attuato dall’Amministrazione Comunale nel periodo 2005-2017 (all’epoca ideato dall’allora dirigente Maurizio Lenzi e dal funzionario dell’ufficio Demanio Armando Loddo, come ricorda oggi Lorenzo Lazzerini, dirigente del Settore Protezione Civile Demanio). Il percorso amministrativo è stato molto articolato e ha previsto anche la valutazione di incidenza ambientale all’interno del SIC di Calafuria. Alla fine è stato scelto un sistema che non va a sciupare il fondale e che riprende il sistema di ancoraggio delle navi al largo.

Il sistema “atolli” è composto da un corpo morto che è un basamento di cemento armato, del peso di circa 3 tonnellate, a cui viene agganciata una catena della lunghezza di circa due volte il fondo, sospesa per non scarrocciare sul fondo, a dei jumper che hanno una spinta di 80 kg. Da questi jumper riparte la seconda parte della catena che va all’atollo. Questo sistema funziona secondo il principio degli ancoraggi delle navi.

