Insediato il nuovo Consiglio Provinciale: “Ridare dignità istituzionale e operativa alle Province”

La consigliera Agostinelli è la nuova vice presidente della Provincia. Costituiti i gruppi consiliari e le commissioni permanenti. Il prefetto di Livorno è intervenuto alla seduta

Il Consiglio Provinciale, eletto il 29 settembre scorso, ha iniziato ufficialmente le attività con l’insediamento avvenuto oggi Palazzo Granducale.

Dopo gli adempimenti di rito relativi all’esame delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere provinciale e alla conseguente convalida degli eletti, la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, ha comunicato la nomina della consigliera Eleonora Agostinelli alla carica di vice presidente della Provincia.

“L’anomalia introdotta dalla riforma delle Province – ha sottolineato la presidente Sandra Scarpellini – vede un nuovo consiglio provinciale insediato dopo un’elezione sfalsata rispetto a quella della presidenza, essendo io, come presidente, già in carica e non sottoposta a voto.

Il gruppo di maggioranza uscito dalle urne è costituito da sette consiglieri, espressione della lista “Provincia democratica”, composta dal Partito democratico delle due federazioni del territorio provinciale, Livornese e della Val di Cornia. Come di prassi, alla presidenza assegnata a una federazione corrisponde un/una vicepresidente dell’altra, in un’ottica di armonizzazione territoriale. Il consigliere Solforetti, dell’isola d’Elba, unico eletto della zona sud, ha però rappresentato con correttezza e responsabilità la sua impossibilità a essere presente in modo continuativo in terraferma e soprattutto nella città di Livorno, declinando la proposta.

Alla città di Livorno è stato quindi chiesto di poter garantire la vicepresidenza, nella consapevolezza della centralità politica di Livorno sia per il raggiungimento del risultato del voto provinciale, sia per la mole di attività che lì si esprimono quotidianamente.

In questo senso la nomina di Eleonora Agostinelli alla vice presidenza risponde all’esigenza di poter contare su una consigliera con un’esperienza amministrativa maturata in questi anni anche in Provincia e con con le competenze e la cultura da insegnante che le appartengono”.

La presidente ha poi annunciato l’assegnazione di alcune importanti deleghe: “A Pietro Caruso, decano dell’esperienza amministrativa sui banchi provinciali, va la delega alla scuola, avendo maturato una profonda conoscenza delle complesse problematiche afferenti le scuole superiori del territorio e relazioni importanti con la rete scolastica. Ad Andrea Solforetti va la delega al coordinamento delle competenze provinciali sull’isola d’Elba, alle attività del tavolo di crisi della Val di Cornia e al PTC”.

Il conferimento delle altre deleghe sarà completato nel prossimo consiglio provinciale.

Per quanto riguarda la costituzione dei gruppi consiliari, la presidente ha annunciato le decisioni in merito comunicate dai gruppi. “Il consigliere Andrea Solforetti, espressione della federazione PD della Val di Cornia, ha ottenuto il maggior numero di voti e le preferenze di un ampio numero di consiglieri di comuni elbani e non solo, e sarà dunque il nuovo capogruppo della lista di maggioranza Provincia Democratica. I consiglieri Paolo Di Paola e Alessandro Perini, eletti con la lista Per la Provincia di Livorno, hanno dato vita al gruppo autonomo di Fratelli d’Italia, con capogruppo Perini. Il gruppo Per la Provincia di Livorno è pertanto costituito dal solo consigliere Massimo Giannellini. Per la lista Livorno Provincia Civica, capogruppo sarà Roberta Ferretti”.

La costituzione delle commissioni consiliari permanenti ha chiuso la procedura di insediamento del Consiglio.

Fanno parte della 1.a Commissione consiliare “Area delle Competenze Amministrative” i consiglieri: Eleonora Agostinelli, Pietro Caruso, Lia Galli, Roberta Ferretti, Francesca Ricci, Alessandro Perini.

La 2.a Commissione consiliare “Aree delle competenze tecniche” è costituita dai consiglieri: Gabriele Signorini, Andrea Solforetti, Michele Grosso, Eleonora Agostinelli, Massimo Giannellini, Paolo di Paola.

Rivolgendosi ai consiglieri e alle consigliere presenti per illustrare le principali linee di programma del suo mandato amministrativo, la presidente Scarpellini ha sottolineato l’estrema difficoltà in cui si trovano ad operare le Province.

“La bassissima capacità di spesa dovuta all’azione di spending review dell’attuale governo, 700 mila euro sia nel 2024 che nel 2025, come contributo all’equilibrio della finanza pubblica, riduce ulteriormente le già esigue risorse che abbiamo a disposizione per portare avanti funzioni che sono importantissime come quelle dell’edilizia scolastica e le strade, scuole e strade che sono nostre ma anche dei vostri territori”.

La presidente ha, quindi, ricordato le principali attività che vedono impegnata la Provincia in importanti interventi di strategia territoriale “con l’obiettivo di raggiungere una maggiore armonizzazione tra le aree anche grazie ad una attenta pianificazione sia nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento, in fase di aggiornamento, sia attraverso le attività di progettazione europea, in raccordo con gli strumenti di sviluppo dei Comuni”.

Scarpellini ha, poi, evidenziato l’importanza di un continuo confronto con i vari soggetti sui temi legati alle funzioni fondamentali dell’Ente. A questo proposito ha ricordato la costituzione di un tavolo permanente con tutte le componenti del mondo della scuola e le parti sociali, con i quali è stato avviato un intenso dialogo sui problemi legati alle strutture scolastiche e alla riorganizzazione degli spazi, e un analogo tavolo permanente sulle questioni inerenti le modifiche del trasporto pubblico locale, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo contratto di servizio tra la Regione e il gestore del servizio. “Una scelta che ci ha consentito di confrontarci in maniera aperta con tutte le varie componenti, non per cercare facili consensi ma ragionando insieme sulle possibili soluzioni”.

Per quanto riguarda infrastrutture stradali, che riguardano circa 510 km complessivi di strade e 400 ponti, la presidente ha sottolineato una carenza di risorse particolarmente gravosa: “Le strade provinciali sono fondamentali per la connessione tra i territori – ha detto – e l’importanza di mantenere strade efficienti e in buono stato emerge con forza in occasione di eventi meteo avversi, come accaduto in passato e di recente. La Provincia, compatibilmente con le risorse disponibili, sta portando avanti un importante programma di manutenzione straordinaria su tutta la rete stradale provinciale. Inoltre, stiamo procedendo con il monitoraggio sui ponti, attraverso le varie fasi di censimento e verifica. Per alcuni di essi sono in fase avanzata le procedure di verifica propedeutiche alla progettazione degli interventi manutentivi, per i quali abbiamo già richiesto adeguati finanziamenti senza i quali avremo difficoltà a garantire i necessari lavori”. La presidente si è, infine, soffermata su tutti gli altri temi che vedono la Provincia impegnata con progetti importanti come le pari opportunità e la cultura, con sviluppo del Museo di Storia Naturale che la prossima settimana inaugurerà i nuovi allestimenti, frutto dei lavori realizzati grazie ai fondi del PNRR, con spazi completamente rinnovati in chiave accessibile e inclusiva.

A fine seduta il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, è intervenuto portando alla presidente Scarpellini e al Consiglio i saluti del Governo e auspicando il ritorno ad una rappresentanza diretta dell’organo provinciale. Il prefetto ha poi garantito la sua disponibilità, come tramite tra amministrazioni centrali e locali, al più ampio confronto e dialogo finalizzati al bene delle comunità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©